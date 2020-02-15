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Сухо, но не везде: синоптики предупредили об изменениях погоды на выходных

15 февраля, 10:20

Синоптики рассказали, в каких областях будут осадки

/ Фото: Pixabay

В Украине на выходных ожидается теплая и в большинстве сухая погода. Осадки будут только в западной части страны в субботу, 15 февраля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как рассказывают синоптики, сегодня, 15 февраля, температура воздуха будет достигать 2-6 градусов тепла на западе, в центре ожидается от 3 до 7 градусов тепла, на юге будет 5-8 градусов, а на востоке столбики термометра достигнут 0-4 градуса тепла.

В западной части Украины, а также в Черниговской и Сумской областях стоит ожидать дождь со снегом и облачную погоду. В остальных регионах будет сухо, переменная облачность.

Скорость ветра будет достигать 3-8 м/с.

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В Киеве 15 февраля будет также без осадков, 3-5 градусов тепла.

В воскресенье, 16 февраля, на всей территории страны будет сухо, облачность переменная. Ветер 5-10 м/с.

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Также немного поднимется и температура. Так, в западных областях ожидается 6-9 градусов тепла, в центре – 4-6 градусов, на юге – 5-7 градусов выше нуля, а на востоке будет прохладнее – 1-3 градуса.

Ночью синоптики прогнозируют температуру от 0 – -3 на западе до -5-7 градусов на востоке.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасности схода лавин в Карпатах.

Кроме того, недавно синоптики дали прогноз на месяц и рассказали, когда в Украине наладится погода.

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