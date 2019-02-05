"Сухопутный коридор" в Крым: в Stratfor оценили вероятность масштабной атаки России

Аналитик частной разведывательной компании США рассказал, сколько войск нужно РФ для захвата азовского побережья Украины

Фото: Минобороны РФ

"Сухопутный коридор" в Крым: в Stratfor оценили вероятность масштабной атаки России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/804/c15/5c5804c15aacc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/804/c15/5c5804c15aacc.jpg 2019-02-05T05:10:00+02:00 Украина Аналитик частной разведывательной компании США рассказал, сколько войск нужно РФ для захвата азовского побережья Украины

Маловероятно, что Россия пытается пробить сухопутный коридор в оккупированный Крым, хотя полностью этого исключать нельзя. И если для военной операции понадобилось бы около 30 тысяч солдат, то для удержания захваченных территорий – еще десятки тысяч человек.

Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" старший аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский.

По его мнению, все еще сохраняется небольшая вероятность "коридора" на Крым или Приднестровье, так как при большой надобности Кремль попытался бы это сделать еще в начале военной агрессии против Украины.

"Когда мы впервые подготовили доклад о возможных военных сценариях в Украине (а было это четыре года назад), то оценили, что России понадобится от 20 до 30 тысяч солдат для создания российского "сухопутного моста" в Крым и примерно в два раза больше – от 40 до 60 тысяч человек, чтобы достичь Приднестровья. Думаю, эти цифры до сих пор правильные. Но все очень зависит от того, на какие именно действия пойдет Россия, а еще – от внешних обстоятельств. Прежде всего, насколько США и страны НАТО поддержат Украину в военном плане. Это определит и количество военнослужащих, и тип войск, которые Россия может задействовать при таком сценарии. Хотя, повторю, в целом сейчас маловероятно, что Россия пойдет на создание "сухопутного моста". Но если это случится, то цифры будут примерно такими, как мы озвучили", – сказал Чаусовский.

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Аналитик Stratfor отмечает, что около 30 тысяч военных РФ понадобилось бы только для проведения военной операции, а для удержания захваченных территорий – еще десятки тысяч человек.

"Сложно назвать точную цифру, поскольку это будет зависеть от конкретных обстоятельств, но явно потребуются еще десятки тысяч солдат, чтобы удержать эту территорию, защищать ее. И это была бы изнурительная позиционная война против украинских сил и, возможно, сил, поддерживаемых НАТО. В случае, если Россия попытается пробить более широкий коридор, в Приднестровье, это могут быть сотни тысяч солдат – или даже более того. Для России это было бы очень серьезной военным присутствием, если бы она решилась это сделать", – пояснил он.

Чаусовский добавил, что, если бы Россия проводила такую масштабную военную операцию, то в ход пошли бы все силы: сухопутные войска, танковые, ПВО, авиация, морские силы.

Напомним, ранее уже бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказывал, что сейчас Путину не до сухопутного коридора и назвал цель России недалеко от Крыма. По его словам, Кремлю надо как-то решать проблему с водоснабжением полуострова и оккупанты могут пойти в херсонском направлении.

Отметим, что украинские военные стали регулярно отрабатывать защиту украинского побережья не просто так, а из-за событий в Азовском море. В Украине неоднократно говорили о возможном вторжении России с моря, в связи с этим проводятся регулярные учения по отражения атаки с моря. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.

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