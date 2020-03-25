Супрун рассказала, как спастись от коронавируса

Ранее бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уже рассказывала о бесполезных средствах и лекарствах от коронавируса, а теперь дала советы, как не подхватить COVID-19 и напомнила о правилах самоизоляции.

Об этом она рассказала "Украинской правде".

По ее словам, на улице она старается как можно быстрее обходить людей, а в магазине, после совершения покупок, тщательно обрабатывает руки антисептиком. По приходу домой сначала моет руки, расставляет продукты, и снова моет руки.

"Не касаемся лица, моем и дезинфицируем руки, не стоим и не кашляем друг другу в лицо, тогда очень низкая вероятность заразиться", – сказала Супрун.

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Экс-глава Минздрава отмечет, что заразиться коронвирусом в очереди в магазине маловероятно – большую опасность несет игнорирование правил гигиены и занос опасного вируса домой.

"98% заразятся из-за игнорирования советов мыть руки, не трогать лицо немытыми руками, не собирать целую семью в одну квартиру и не самоизолироваться при риске уже быть инфицированным. Когда мы несколько минут стоим в маркете – это не близкий контакт", – пояснила она.

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По ее словам, близкий контакт – это когда люди летели несколько часов рядом в самолете. Например, те 14 людей из Киева, которые вместе летели из Женевы: у них не было температуры и их с самолета отпустили домой, где они уже легко могли передать вирус своей семье. Отсутствие температуры – этого мало, чтобы понимать, инфицирован ли человек.

"Поэтому разумный способ предотвращения распространения вируса – это отделить людей с высоким риском инфицирования. То есть вообще исключить их контакты с другими людьми. Потому что большинство людей не понимает, что такое самоизоляция. Это не просто сидеть дома, это стопроцентное избежание контакта с членами семьи. Если вы уже делите одно помещение, то после пользования ванной комнатой ее надо дезинфицировать, также следует иметь свою отдельную посуду и тому подобное. И если люди сами не способны организовать свою изоляцию, здесь должно помочь государство или бизнес. Условно, заселить потенциально инфицированных в пустые гостиницы", – добавил Супрун.

По состоянию на 7:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве, а именно: в Черновицкой – 38 (1 умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область). Читайте подробней, что известно о ситуации с коронавирусом и карантином в Украине на данный момент.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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