От коронавируса не спасут: Супрун перечислила бесполезные средства и лекарства

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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Экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун развеяла мифы о бесполезных и действенных средствах защиты от вируса из Китая, о котором на сегодняшний день уже известно достаточно много.

"Можно ли раскрывать посылки из Китая? Передаются ли инфекции через привезенные фрукты? Как "поднять" иммунитет? В медиа, социальных сетях и даже в моих личных сообщениях нарастает новая волна паники из-за уханьского вируса. И на ней уже готовы зарабатывать мошенники, – написала она на своей страничке в Facebook.

По словам экс-чиновницы, апокалипсиса от уханьского вируса не предвидится, потому что международное сообщество делает все возможное, чтобы оперативно противодействовать вирусу.

ПРОФИЛАКТИКА

Для защиты часто и тщательно мойте руки водой и мылом, не касайтесь грязными руками глаз, носа или рта, избегайте тесного контакта с больными.

Если чувствуете, что заболели, оставайтесь дома, избегайте тесного контакта с людьми.

Чихайте и кашляйте в сгиб локтя или прикрывайте рот и нос салфетками, тщательно мойте руки водой и мылом после.

Проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности.

Сообщите о симптомах семейному врачу.

"Советы по потреблению каких-то витаминов, БАДов или "иммуномодуляторов", чтобы "поднять" иммунитет или же выходить из дома только в защитной маске – лишняя паника или попытка нажиться на растерянности людей", – заявила Супрун.

ОТ КОРОНАВИРУСА НЕ ПОМОГУТ

БАДы . Особенно, если принимать их "на всякий случай".

. Особенно, если принимать их "на всякий случай". Иммуномодуляторы . Такие препараты применяют при серьезных заболеваниях – онкологии или трансплантации органов. Нет убедительных доказательств, что они предотвращают или помогают выздороветь больным с гриппом или ОРВИ.

. Такие препараты применяют при серьезных заболеваниях – онкологии или трансплантации органов. Нет убедительных доказательств, что они предотвращают или помогают выздороветь больным с гриппом или ОРВИ. Защитные маски. Маски необходимо одевать пациентам, чтобы меньше распространять инфекцию в закрытых помещениях, или хирургам во время операции Они не предназначены для защиты от попадания возбудителей в дыхательные пути, то есть маска не защищает от болезней того, кто ее надевает.

Гомеопатия . В сети уже встречаются предложения "профилактической гомеопатии коронавируса" – будьте осторожны.

. В сети уже встречаются предложения "профилактической гомеопатии коронавируса" – будьте осторожны. Лук . Есть и класть рядом лук бессмысленно.

. Есть и класть рядом лук бессмысленно. Оксолиновая мазь. Ее противовирусный эффект не доказали, а применение может повысить шансы заболеть.

Кроме того, она предостерегла украинцев: в сети распространяются сообщения о вакцинах, которые якобы предотвращают заболевание коронавирусом, а также предложения их приобрести.

"Это фейки, потому что вакцины не существует", – отметила она.

Также Супрун напомнила, что специфического лечения коронавируса тоже не существует и подчеркнула, что коронавирусом невозможно заразиться от почтовых посылок (даже из Китая), от экзотических фруктов (даже из Китая).

"Во время вспышки коронавирусной инфекции SARS в 2002-2003 годах исследовали устойчивость вирусов в условиях окружающей среды. Он выдерживал трое суток на пористых поверхностях, например, картоне или ткани, столько же на металлической поверхности, и около 60 часов (менее трех суток) на пластике и стекле. Вирус 2019- nCoV достаточно близок к вирусу SARS, чтобы мы могли экстраполировать эти данные на него. На фруктах несколько суток могут быть вирионы, но в случае, если они туда попали вместе с фекалиями больных людей или животных-носителей. В любом случае, эта среда не подходит для длительного выживания вируса во время транспортировки фруктов", – резюмировала Супрун.

Также бывшая глава Минздрава напомнила и об общих рекомендациях, которые помогут сделать организм менее предрасположенным к любым болезням.

Мойте руки.

Сбалансировано питайтесь.

Пейте достаточно жидкости.

Проветривайте и увлажняйте помещения.

Занимайтесь спортом и будьте физически активны.

Позаботьтесь о достаточном количестве сна.

Между тем, по мнению знаменитого доктора Евгения Комаровского, сейчас происходит нагнетание обстановки. В своем видеообращении он развенчал популярные мифы и фейки, которые уже успели заполонить соцсети, а также уточнил симптомы китайской пневмонии.

Видео: Доктор Комаровский/YouTube

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