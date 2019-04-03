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Супрун рассказала, какую медпомощь будут оказывать людям без декларации с семейным врачом

Сегодня, 14:12

Благодаря декларациям, Миндрав понимает, куда "передавать" деньги

Фото: Ульяна Супрун / Facebook
Фото: Ульяна Супрун / Facebook.
Супрун рассказала, какую медпомощь будут оказывать людям без декларации с семейным врачом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/656/777/5c965677776b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/656/777/5c965677776b3.jpg Украина Благодаря декларациям, Миндрав понимает, куда "передавать" деньги

Пациенты, которые не заключили декларацию со своим семейным врачом и попали в так называемый "красный список", смогут получать бесплатно лечение в экстренных и неотложных случаях. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время заседания правительства.

"Что касается тех пациентов, которые еще не имеют декларации по семейным врачом, но они будут иметь, оказание помощи в неотложных состояниях, оказание экстренной помощи – любая ситуация, которая требует немедленной помощи, дальше будет предоставлена, а те, которые приходят к семейному врача, должны подписать декларацию", – пояснила Супрун.

По ее словам, в любой стране необходима регистрация пациентов, чтобы в Минздраве знали, "куда деньги передавать".

При этом, Супрун добавила, что сейчас декларации подписали около 27 млн пациентов в Украине, а больницы, которые сотрудничают с реформой, уже получают большее финансирование.

С 1 апреля Министерство здравоохранения прекращает финансировать лечение пациентов, которые не подписали декларацию с семейным врачом. Таким образом, врачи смогут лечить только тех, с кем уже подписали декларации.

В том случае, если у пациента будет критическое состояние или потребуется неотложная помощь, врачи будут обязаны лечить такого пациента. Но во всех других случаях пациенты, которые не подписали декларацию, не смогут получить помощь в государственных больницах. Правда, в Минздраве отмечают, что подписать декларацию и выбрать врача украинцы могут и после 1 апреля.

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Тег декларация, семейный врач, Супрун

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