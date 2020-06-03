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Минздрав по коронавирусу в Украине: онлайн-брифинг

3 июня, 09:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине снова сотни зараженных за сутки, но также много людей выздоравливают

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в Украине.

Напомним, на утро 2 июня в Украине было 24 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10 078 пациентов выздоровели. Только за понедельник зафиксировано 328 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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В то же время в Минздраве уже готовятся к возможной второй волне эпидемии осенью. Там говорят, что будут опираться на полученный опыт противостояния коронавирусу, в том числе, какие ограничения работают, какие нет. Сейчас же идет этап сдерживания эпидемии, поскольку открываются определенные сферы экономики и Украина приспосабливается жить в новых условиях после смягчения карантина.

Также главный санврач страны Виктор Ляшко рассказывал, почему Украина не разрабатывает вакцину от коронавируса. По его словам, в мире идет около 70 разработок вакцины против коронавирусной болезни, но украинской среди них нет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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