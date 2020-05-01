"Звезды на карантине", – сегодня в 21:00 в спецвыпуске "Свобода слова Савика Шустера"

Впервые в прямом эфире ток-шоу не будет политических дискуссий

Сегодня, 1 мая, в 21:00, в студию социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина" ведущий Савик Шустер пригласил звезд отечественного шоу-бизнеса, кино и спорта, чтобы выяснить, как они живут на карантине, и когда мы наконец будем посещать концерты и кинотеатры.

Впервые в прямом эфире в студии "Свобода слова Савика Шустера" не будет политических дискуссий, а будут звучать песни от известных украинских звезд.

Гостями выпуска станут:

Святослав Вакарчук , лидер группы "Океан Эльзы";

, лидер группы "Океан Эльзы"; Оля Полякова , певица, актриса;

, певица, актриса; Юлия Санина , фронтвумен группы "The Hardkiss";

, фронтвумен группы "The Hardkiss"; Тарас Тополя , лидер группы "Антитела";

, лидер группы "Антитела"; Олег Собчук , лидер группы "СКАЙ";

, лидер группы "СКАЙ"; Сергей Кузин , радиоведущий, продюсер;

, радиоведущий, продюсер; Александр Роднянский , кинопродюсер, кинорежиссер;

, кинопродюсер, кинорежиссер; Ахтем Сеитаблаев , заслуженный артист Автономной Республики Крым, режиссер;

, заслуженный артист Автономной Республики Крым, режиссер; Остап Ступка , народный артист Украины;

, народный артист Украины; Владимир Горянский , народный артист Украины;

, народный артист Украины; Ирма Витовская , заслуженная артистка Украины;

, заслуженная артистка Украины; Влад Троицкий , театральный режиссер;

, театральный режиссер; Ольга Харлан , олимпийская чемпионка (2008);

, олимпийская чемпионка (2008); Элина Свитолина , первая ракетка Украины, пятая ракетка мира в рейтинге WTA (2017, 2018, 2019);

, первая ракетка Украины, пятая ракетка мира в рейтинге WTA (2017, 2018, 2019); Александр Ткаченко, народный депутат, "Слуга народу", председатель комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"

Напомним, программа "Свобода слова Савика Шустера" 24 апреля была посвящена теме : "Каких реформ нам еще не хватает?"

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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