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"Звезды на карантине", – сегодня в 21:00 в спецвыпуске "Свобода слова Савика Шустера"

1 мая, 15:10

Игорь Тимофеев

Впервые в прямом эфире ток-шоу не будет политических дискуссий

Сегодня, 1 мая, в 21:00, в студию социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина" ведущий Савик Шустер пригласил звезд отечественного шоу-бизнеса, кино и спорта, чтобы выяснить, как они живут на карантине, и когда мы наконец будем посещать концерты и кинотеатры.

Впервые в прямом эфире в студии "Свобода слова Савика Шустера" не будет политических дискуссий, а будут звучать песни от известных украинских звезд.

Гостями выпуска станут:

  • Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы";
  • Оля Полякова, певица, актриса;
  • Юлия Санина, фронтвумен группы "The Hardkiss";
  • Тарас Тополя, лидер группы "Антитела";
  • Олег Собчук, лидер группы "СКАЙ";
  • Сергей Кузин, радиоведущий, продюсер;
  • Александр Роднянский, кинопродюсер, кинорежиссер;
  • Ахтем Сеитаблаев, заслуженный артист Автономной Республики Крым, режиссер;
  • Остап Ступка, народный артист Украины;
  • Владимир Горянский, народный артист Украины;
  • Ирма Витовская, заслуженная артистка Украины;
  • Влад Троицкий, театральный режиссер;
  • Ольга Харлан, олимпийская чемпионка (2008);
  • Элина Свитолина, первая ракетка Украины, пятая ракетка мира в рейтинге WTA (2017, 2018, 2019);
  • Александр Ткаченко, народный депутат, "Слуга народу", председатель комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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"Звезды на карантине", – сегодня в 21:00 в спецвыпуске "Свобода слова Савика Шустера"

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"

Напомним, программа "Свобода слова Савика Шустера" 24 апреля была посвящена теме : "Каких реформ нам еще не хватает?"

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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