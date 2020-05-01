"Звезды на карантине", – сегодня в 21:00 в спецвыпуске "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня, 1 мая, в 21:00, в студию социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина" ведущий Савик Шустер пригласил звезд отечественного шоу-бизнеса, кино и спорта, чтобы выяснить, как они живут на карантине, и когда мы наконец будем посещать концерты и кинотеатры.
Впервые в прямом эфире в студии "Свобода слова Савика Шустера" не будет политических дискуссий, а будут звучать песни от известных украинских звезд.
Гостями выпуска станут:
- Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы";
- Оля Полякова, певица, актриса;
- Юлия Санина, фронтвумен группы "The Hardkiss";
- Тарас Тополя, лидер группы "Антитела";
- Олег Собчук, лидер группы "СКАЙ";
- Сергей Кузин, радиоведущий, продюсер;
- Александр Роднянский, кинопродюсер, кинорежиссер;
- Ахтем Сеитаблаев, заслуженный артист Автономной Республики Крым, режиссер;
- Остап Ступка, народный артист Украины;
- Владимир Горянский, народный артист Украины;
- Ирма Витовская, заслуженная артистка Украины;
- Влад Троицкий, театральный режиссер;
- Ольга Харлан, олимпийская чемпионка (2008);
- Элина Свитолина, первая ракетка Украины, пятая ракетка мира в рейтинге WTA (2017, 2018, 2019);
- Александр Ткаченко, народный депутат, "Слуга народу", председатель комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"
Напомним, программа "Свобода слова Савика Шустера" 24 апреля была посвящена теме : "Каких реформ нам еще не хватает?"
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк