Своих не бросаем: трудный путь к мечте Андрея Опрыско

Только на пятом десятке Андрей заслужил свой шанс – осуществить мечту жизни

Своих не бросаем: трудный путь к мечте Андрея Опрыско 2019-03-26T20:54:00+02:00 Украина Только на пятом десятке Андрей заслужил свой шанс - осуществить мечту жизни

Во Львове прошла акция в поддержку украинских моряков. Активисты подготовили для пленников футболки с пожеланиями поскорее вернуться домой. Их вместе с письмами передадут в московское СИЗО "Лефортово".

Мы продолжаем рассказывать о наших героях в цикле "Своих не бросаем". Сегодня – история о трудном пути к мечте Андрея Опрыско. Самого старшего из 24-х пленных моряков.

Вот – три простых рисунка. А в них – короткое послание из плена. Вся драма жизни моряка Андрея Опрыско. О чем знают только самые близкие.

"Я – один из первых, кто его читал. Годы прошли и на самом деле я думал, что он уже смирится с этим", – говорит Богдан Процив, друг Андрея Опрыско.

С чем всю жизнь не мог смириться 47-летний Андрей Опрыско? Поправляя его твердую кровать, мать еще раз оживила воспоминания.

"Словно готовился к тем нарам. Готовился, да, он только на таком cпал", – говорит Ольга Опрыско, мать плененного моряка.

Она вспомнит, как когда-то сына отговорила от мечты поступить в мореходное училище. Хотела чаще видеть. Словно предчувствовала нынешнюю беду.

Самый старший из 24-х пленных моряков. Когда россияне захватывали, был на бронекатере "Никополь". 100 дней спустя в Совете ООН его дочь призывает мир помочь.

"Я прошу помочь вас, именно это делает нас людьми. Я каждую секунду своей жизни живу не только для себя, но и для отца", – заявила дочь пленного моряка Ольга Опрыско.

Андрей оплачивал жилье дочери и учебу сына в Киеве. Помогал матери. Чтобы подзаработать, брался за все. И только на пятом десятке заслужил свой шанс – осуществить мечту жизни.

"Решил окончательно, что он идет на флот", – вспоминает его мать Ольга Опрыско.

Теперь в родном доме все напоминает, что он наконец-то на своем месте! Он моряк. Даже в письме из плена кораблик – четко прорисован.

"Максимальное количество времени занимает мысль, мечта про это. Корабль плывет против течения и это говорит том, что на пути к мечте много сопротивления", – объясняет психотерапевт Мария Тищенко.

Пока старушка ждет, когда корабль сына вернется к ее берегам, сам Андрей выдерживает шторм с улыбкой.

"Человек в жизни все должен попробовать. А тут такая здесь возможность. Зная меня и мою любовь к экстремальным ситуациям, вы меня поймете", – читает письмо сына Ольга Опрыско.

Держать бой до последнего в своем письме желает пленному и Виталий Кличко.

"Мы одного возраста с ним. Он всегда наблюдал за моими боями. Более того, он высказал такое желание, если ... Кличко сможет меня поддержать – меня не нужно было убеждать – писать или не писать", – говорит многократный чемпион мира по боксу Виталий Кличко.

Все письма поддержки "Сегодня" передадут в Москву в Лефортово – пленным героям.

Напомним, в рамках проекта "Своих не бросаем" пленные моряки получили письма поддержки от родных и звездного кумира .

Напомним, ранее "Сегодня" встретились с голкипером ФК "Шахтер" Андреем Пятовым, который передал своему земляку – капитану украинского бронекатера "Бердянск" Роману Мокряку – слова поддержки.

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