Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Последние новости Украины

Святят воду и устраивают купания: как в Украине отмечают Крещение

Сегодня, 22:31

После праздничной литургии купание в проруби – главная традиция этого дня

Святят воду и устраивают купания: как в Украине отмечают Крещение Украина После праздничной литургии купание в проруби – главная традиция этого дня

Во всех храмах служат праздничную литургию. Освященной в этот день водой окропляют дома и дают пить тяжелобольным. Еще одна традиция этого дня – купание в проруби.

Празднуют Крещение люди с самого утра, но сначала идут на утреннюю службу. В Михайловском соборе ее правил глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний. В другой части города, на набережной Оболони, освящал воду глава Украинской православной церкви Онуфрий

Такое количество людей, которое сегодня собралось в столичном Гидропарке, там можно увидеть только летом. Желающих нырнуть в воду собралось так много, что они заняли чуть ли не весь берег Днепра. Люди приходили целыми семьями.

Чтоб не случилось беды – для неподготовленных к зимнему купанию первые попытки окунуться в прорубь могут обернуться печально, – спасатели были едва ли не на каждом шагу. Во время купаний на Крещение по всей Украине дежурили около трех тысяч спасателей. Установили почти тысячу постов. В Запорожье на родине казачества специальные места для крещенских купаний обустроили на Хортице. Нырял там и Александр Вилкул вместе с казаками.

А на Сумщине на Крещение установили рекорд по массовому детскому моржеванию – одновременно там скупались 218 детей в возрасте от двух до 16 лет.

Ранее мы писали о том, как Порошенко трогательно поздравил украинцев с Крещением Господним, пожелав согражданам здоровья, семейного уюта и согласия.

Крещение, прорубь, празднование, литургия

Вы сейчас просматриваете новость " Святят воду и устраивают купания: как в Украине отмечают Крещение". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Брызги, веселье и лед: как прошли крещенские купания у политиков и простых киевлян

Сегодня, 19:50

Многие украинцы на Крещение решили окунуться в ледяную купель

Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки

Сегодня, 14:14

19 января православные украинцы отмечают Крещение Господне

Крещение-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать

Сегодня, 14:13

В день Крещения Господнего есть несколько важных запретов

В одной из европейских столиц отменили крещенские купания

Сегодня, 13:32

Традиционные купания отменили из-за погодных условий для безопасности людей

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы