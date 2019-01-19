Святят воду и устраивают купания: как в Украине отмечают Крещение

После праздничной литургии купание в проруби – главная традиция этого дня

Святят воду и устраивают купания: как в Украине отмечают Крещение 2019-01-19T22:31:00+02:00 Украина После праздничной литургии купание в проруби – главная традиция этого дня

Во всех храмах служат праздничную литургию. Освященной в этот день водой окропляют дома и дают пить тяжелобольным. Еще одна традиция этого дня – купание в проруби.

Празднуют Крещение люди с самого утра, но сначала идут на утреннюю службу. В Михайловском соборе ее правил глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний. В другой части города, на набережной Оболони, освящал воду глава Украинской православной церкви Онуфрий.

Такое количество людей, которое сегодня собралось в столичном Гидропарке, там можно увидеть только летом. Желающих нырнуть в воду собралось так много, что они заняли чуть ли не весь берег Днепра. Люди приходили целыми семьями.

Чтоб не случилось беды – для неподготовленных к зимнему купанию первые попытки окунуться в прорубь могут обернуться печально, – спасатели были едва ли не на каждом шагу. Во время купаний на Крещение по всей Украине дежурили около трех тысяч спасателей. Установили почти тысячу постов. В Запорожье на родине казачества специальные места для крещенских купаний обустроили на Хортице. Нырял там и Александр Вилкул вместе с казаками.

А на Сумщине на Крещение установили рекорд по массовому детскому моржеванию – одновременно там скупались 218 детей в возрасте от двух до 16 лет.

Ранее мы писали о том, как Порошенко трогательно поздравил украинцев с Крещением Господним, пожелав согражданам здоровья, семейного уюта и согласия.

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