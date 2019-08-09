Сытник просит Генпрокуратуру передать дело по судьям Окружного админсуда

Артем Сытник / Фото: Сегодня

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник обратился с просьбой к Генеральной прокуратуре передать дело по судьям Окружного административного суда Киева (ОАСК). Об этом он сказал на пресс-конференции.

По его словам, сейчас расследованием дела занимается СБУ.

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"Направлено в Генпрокуратуру письмо с просьбой передать нам, чтобы мы продолжили реализовывать наработки … Органом расследования на сегодняшний день является Служба безопасности Украины, процессуальный надзор осуществляет ГПУ. Мы направили в адрес Генпрокуратуры письмо от НАБУ с просьбой все-таки передать это дело нам для объединения с теми делами, которые есть у нас в производстве для того, чтобы продолжить отработку тех записей, которые там есть", – сообщил Сытник.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июля силовики провели обыски в Окружном админсуде Киева, а 2 августа председателю суда Павлу Вовку вручили подозрение. Также Генпрокуратура объявила о подозрении другим скандальным судьям.

Напомним, ране в Генпрокуратуре раскрыли детали следствия обысков в Окружном админсуде. По словам заместителя начальника Главного следственного управления — начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка, в ходе досудебного расследования была создана совместная следственная группа из представителей ГПУ, СБУ и НАБУ и установлено, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны руководства Окружного админсуда, в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств.

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