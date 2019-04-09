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Сжигание сухостоя: экологи предупредили об опасности для здоровья

Сегодня, 13:43

Палить сухую траву, особенно мусор, запрещено законом, за такие действия грозит штраф

Сжигание сухостоя: экологи предупредили об опасности для здоровья Украина Палить сухую траву, особенно мусор, запрещено законом, за такие действия грозит штраф

Украинцы массово сжигают сухую траву и прошлогодние листья. Иногда огонь не удается контролировать. Так, в Житомирской области двое пенсионеров погибли, сжигая сухую траву.

Экологи предупреждают, сжигание сухостоя вредит не только окружающей среде, но и самому человеку.

"Погибают животные, погибают насекомые… загрязнение воздуха, в частности, такими опасными веществами как бензопирен, как сажа, которые являются канцерогенами, которые вызывают у людей онкозаболевания", – говорит Александр Соколенко, эколог.

Опавшие листья экологи советуют собирать в кучки и оставлять, чтобы разлагалось.

Сжигать сухую траву, особенно мусор, запрещено законом, предостерегает адвокат Дмитрий Моргун. Он советует сразу вызывать полицию и фиксировать правонарушения.

"В данном случае ответственность предусмотрена законодательством, это административная ответственность. Санкция статьи предусматривает штраф от 340 гривен до 1360 гривен", – говорит Дмитрий Моргун, адвокат.

Напомним, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованным. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.

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Тег видео, сухостой, сухая трава

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