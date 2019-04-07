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В Житомирской области двое пенсионеров погибли, сжигая сухую траву

Сегодня, 12:42

У женщины загорелась одежда и она умерла на месте пожара, а мужчина скончался в больнице

Фото: ГСЧС
В Житомирской области двое пенсионеров погибли, сжигая сухую траву //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9c4/d63/5ca9c4d63e71b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9c4/d63/5ca9c4d63e71b.jpg Другие регионы У женщины загорелась одежда и она умерла на месте пожара, а мужчина скончался в больнице

В пгт. Довбыш Барановского района в Житомирской области погибла пара пожилых супругов, которые сжигали возле своего дома во дворе жгли прошлогоднюю сухую траву, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"Пожилая женщина со своим мужем сжигали прошлогоднюю сухую трава возле своего дома. Увидев, что уже горят кустарники и огонь приближается к их дому, они побежали тушить пожар. Однако из-за собственной неосторожности у женщины загорелась одежда. На месте происшествия работники скорой констатировали ее смерть", - говорится в сообщении.

Пожилого 82-летнего мужчину с ожогами более 80% тела госпитализировали в Романовскую центральную районную больницу. К сожалению, сегодня, 7 апреля, в 06:30 мужчина скончался.

Спасателей на тушение этого пожара не вызывали. Все обстоятельства устанавливаются правоохранителями.

В ГСЧС напомнили, что с начала года это уже третий случай гибели людей в результате сжигания сухой травы. При этом ежедневно количество подобных пожаров значительно увеличивается. За минувшие сутки бойцы ГСЧС ликвидировали 46 таких возгораний, огнем было охваено более 100 га территории. 

Напомним, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.


Также мы сообщали, что в Киевской области участились пожары в экосистемах: ежедневно спасатели делают десятки выездов, чтобы потушить горящую траву и сухостой. 

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Тег пожар, гибель, сухостой, ГСЧС, житомирская область, сухая трава

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