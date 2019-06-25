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Технику "сбрасывали" с самолетов: появились фото масштабного десантирования ВСУ

25 июня, 05:17

Украинские десантники отработали прыжки с парашютом, а на подмогу им бросали в "бой" и бронетехнику

Недавно бойцы ВСУ отработали десантирование с вертолетов, а теперь в Николаевской области в рамках сбора с командирами бригад (полков) и их заместителями, начальниками родов войск и служб Вооруженных Сил Украины состоялось десантирование боевой техники и личного состава одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск, сообщает Минобороны.

Контролировал ход проведения практической части сбора командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Десантирование проводилось с военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-26 Воздушных сил ВСУ. Для обеспечения действий личного состава в определенном районе было десантировано несколько единиц бронетанковой и автомобильной техники, грузы с оружием и боеприпасами. После успешного приземления десантники отцепили технику, отработали сбор на площадке и вышли в определенный район для выполнения определенных задач.

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Необходимо отметить, что парашютные прыжки сразу после десантирования техники – затрудненный вид прыжков. Он требует как слаженных действий экипажа самолета, так и быстрых решительных действий десантников, так как на высоких скоростях десантирования – до 400 км/ч – отсчет времени идет на секунды для того, чтобы техника, личный состав и грузы приземлились в определенном месте.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", десантники ВСУ получили новые американские парашюты. Американские специалисты обучили украинских инструкторов пользованием новым оборудованием. "Мы уже несколько лет тесно сотрудничаем с компанией Airborne Systems и очень довольны их продукцией", – подчеркнул Михаил Забродский.

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Тег техника, ВСУ, учения, десантники, ДШВ

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