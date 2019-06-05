Бойцы ВСУ отработали десантирование с вертолетов: опубликовано видео

Украинские десантники не только прыгали с парашютом, но и выполняли задачи после приземления

Фото: Минобороны Украины

В Вооруженных силах прошли очередные учения по десантированию военнослужащих Десантно-штурмовых войск. Соответствующее видео опубликовал штаб Объединенных сил.

Военнослужащие одного из подразделений десантно-штурмовой войск, которые выполняют задачи по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, совершили прыжки с парашютом.

"Упражнения учебных прыжков десантники выполняли с оружием и снаряжением с высоты 600-800 метров с вертолета Ми-8 в условиях, приближенных к боевым. После приземления десантные подразделения отработали ряд сопутствующих тактических задач по ведению обороны и наступлению. Особое внимание во время занятий со стороны опытных инструкторов по воздушно-десантной подготовке уделялось новобранцам, которые впервые выполняли прыжки с парашютом", – говорится в сообщении.

Также мы писали, что на днях на Донбассе погиб десантник. Это случилось ночью 3 июня во время выполнения боевых задач. У бойца одной из десантно-штурмовых бригад остались жена и двое детей.

Также ранее мы сообщали, что десантники ВСУ получили новые американские парашюты. Американские специалисты обучили украинских инструкторов пользованием новым оборудованием. "Мы уже несколько лет тесно сотрудничаем с компанией Airborne Systems и очень довольны их продукцией", – подчеркнул генерал-лейтенант Михаил Забродский.

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