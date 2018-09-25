Телеканал "UA:Перший" отключили от трансляции за долги – Аласания

Государственный концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил аналоговое вещание телеканала "UA:Перший". Об этом сообщил в Facebook глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

"Сегодня утром государственный концерн РРТ отключил вещание "UA:Перший" (за долги государства государству)", – написал он.

По его словам, предварительно известно, что сигнал отключен по всей Украине, проверяются еще прифронтовые территории на востоке.

Пользователи сети в комментариях отметили, что трансляция телеканала сохранилась в цифровом варианте Т2 и в кабельных сетях iptv. Но, по мнению Аласании, с цифровым вещанием может произойти то же самое.

Напомним, с 1 сентября в Украине сигнал аналогового телевидения должны были отключить почти во всех областях – страна массово переходит на цифровой сигнал телевещания.

Вместе с тем, Кабинет министров продлил вещание аналогового телевидения до 1 мая 2019 года в некоторых регионах Украины.

В тексте постановления Кабмина и пояснительной записке к нему отмечается, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен определить список каналов, которые продолжат аналоговое вещание.

В частности, к таким каналам будут относиться каналы на территориях, смежных с украинско-российской границей, в зоне проведения ООС, в Крыму, а также каналы вещания НОТУ и местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание.