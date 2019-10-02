Телеканал "Украина" – лидер зрительских симпатий сентября

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По итогам сентября 2019 года, телеканал "Украина" уверенно удерживает первенство среди отечественных телеканалов по аудиториям 18+ (города 50 тыс. +), 4+ (Вся Украина) как в будни, так и в выходные. По аудитории 18+ (50 тыс. +) средняя доля канала составила 15,98%**, рейтинг – 2,45%**. По аудитории 4+ (Вся Украина): доля – 15,16%***, рейтинг – 2,13%***.

В сентябре на канале "Украина" состоялись премьеры новых программ и сериалов, а также стартовали новые сезоны любимых проектов.

14 сентября в эфир вышел новый сезон общественно-резонансного проекта "Главная тема" с Еленой Кот. Темой первого выпуска был вопрос пенсионной реформы. Проект стал лидером слота по аудитории 18+ (50 тыс. +), собрав среднюю долю 16,23%**, рейтинг 5,54%**. Первые три выпуска "Главной темы" посмотрели более 7,5 млн зрителей***.

Новый сезон проекта о жизни знаменитостей "Зірковий шлях" с новым ведущим Тимуром Мирошниченко уверенно удерживал первенство в своем слоте по всем основным аудиториям (*/**/ **). По коммерческой аудитории средняя доля проекта составила 13,18%*, за месяц "Зірковий шлях" собрал аудиторию в 9,75 млн украинцев***.

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16 сентября стартовал девятый сезон скриптед-реалити "Реальная мистика". Премьерный выпуск проекта получил долю 15,13%**, рейтинг 1,80%** по аудитории 18+ (50 тыс. +) и долю 10,43%*, рейтинг 0,93%* по аудитории 18-54 (50 тыс. +) став лидером своего слота по трем аудиториями (*/ **/**). В общем истории проекта пересмотрели 10,6 млн зрителей***.

В сентябре состоялась громкая премьера политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которая дополнила линейку социально-публицистических проектов канала. Среди прочих, гостями первых выпусков стали глава Офиса президента Андрей Богдан, мэр Киева Виталий Кличко, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко, экс-руководительница НБУ Валерия Гонтарева, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, бизнесмен Игорь Коломойский. Аудитория сентябрьских выпусков "Свободы слова Савика Шустера" составила 10,34 млн украинцев***.

В сентябре безоговорочными лидерами информационного вещания среди широкой аудитории были новости "Сегодня". В течение месяца выпуски программы "Сегодня" в 15.00, 19.00, 23.00 собрали у экранов аудиторию 10,9, 14,3, 9,5 млн зрителей соответственно***. Новый сезон информационно-аналитического еженедельника "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" получил среднюю долю 18,23%**, рейтинг 6,38%** по аудитории 18+ (50 тыс. +).

Лидером утренних эфиров на украинском ТВ остается информационно-развлекательная программа "Ранок з Україною", которая собрала долю 13,52%**, рейтинг 1,05%** по аудитории 18+ (50 тыс. +). В сентябре свой день с утренней программой начинали 8,62 млн украинцев***.

Лидером зрительских симпатий в сентябре канал "Украина" сделали и другие проекты собственного производства ("Контролер" */***, "История одного преступления" **/**, "Говорить Україна" */**, "Гучна справа" */**), которые по итогам месяца получили первенство в своих слотах.

Традиционно высокой популярностью среди зрителей пользовались праймовые сериалы. Так, премьера мелодраматического сериала "Капитанша-2" (производство ЭйБиСи Фильм Украина) прошла с долей 11,10%* по аудитории 18-54 (50 тыс. +) и долей почти 20%** по аудитории 18+ (50 тыс. +). Аудитория фильма составила 11,83 млн зрителей***. Приключенческий украиноязычный сериал "Почта" (совместного производства FILM.UA и канала) собрал аудиторию 11,01 млн зрителей***.

Высокие показатели смотрения получили также премьеры мини-сериалов выходного дня. Мелодрамы "Подкидыш" (производство "Mamas Film Production"), "Улюблені діти" (IVORY films), "День солнца" ("Eidetic Pictures и FilmStream"), "Годинник із зозулею" ("FILM.UA"), собирали у экранов аудиторию более 8 млн. зрителей*** каждая.

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина".

Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные за 29-30 сентября 2019 года – предварительные, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov #. Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

Напомним, телеканал "Украина" – был лидером телесмотрения августа.

Также сообщалось, что канал "Украина" и новости "Сегодня" стали лидерами телепросмотра в день выборов.

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