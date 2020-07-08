Температура спадет до +20, но ненадолго: синоптик рассказала, когда вернется жара

В ближайшую неделю ожидаем температурные качели – на смену похолоданию вернется жара, а потом снова станет свежо

На западе Украины остаются подтопленными пять сел, но завтра там снова пройдут дожди. Тем временем в Украину пришло небольшое похолодание – 9 июля температура воздуха в ряде областей опустится до 20 градусов (после недавних выше +30).

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, температура воздуха в течение завтрашнего дня ожидается в западных, в большинстве центральных и северных областях 20-26 градусов. В южной части, в восточных областях, в Днепре и районах 26-29 градусов.

"Больше радуемся за жителей юга, востока и центра, откуда наконец отходит сильная жара. Дожди, преимущественно небольшие, возможны в четверг на западе и севере Украины, а также в Винницкой области, местами грозы. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет сухая солнечная погода", – написала Диденко.

В Киеве завтра переменная облачность, локально небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня 23-24 градуса.

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Синоптик добавила, что к выходным опять столбики термометров "поползут" вверх до 28-31 градуса, но уже с начала следующей недели температура воздуха снова вернется в комфортные пределы.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля на Одесскую область обрушилась непогода. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева, серьезно пострадали два человека. произошло 22 обрыва электросетей. Известно, что без света осталась Черноморка. Также электроснабжения не было в некоторых домах в центре города – на улице Базарной.

А в Киеве проезжая часть в Святошинском районе превратилась едва ли не в реку:

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