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  1. Последние новости Украины

Температурное пике, но без дождей: какой будет погода на выходные

11 апреля, 07:16

Юрий Божко

В течение суток в Украине похолодает и вернутся ночные заморозки

В течение двух суток в выходные, 11 и 12 апреля, погода в Украине будет нестабильной и ночью несколько похолодает. Будет сухо, но облачно, а местами в ночь на понедельник, 13 апреля, вернутся заморозки. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в субботу, 11 апреля, вся правобережная Украине будет чуть теплее, чем регионы на левом берегу Днепра. Теплее всего на западе страны и на Закарпатье – там воздух прогреется до +14-16, местами до +18. На востоке Украины днем буде до +10-12. Ночная температура по всей стране будет в среднем держаться на уровне +3-5.

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В воскресенье, 12 апреля, несмотря на некоторое потепление днем, особенно на западе страны, ночью придут заморозки. Так, в центре, на юге и западе Украины днем прогнозируют до +16-18, местами до +19. На севере и востоке потеплеет до +12-15. Но ночью по всей территории страны ожидаются серьезные заморозки. Местами приморозит до -2-3. На юге ночью около 0+1.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Украину заглядывала зима. 31 марта снег пошел в Киеве. В Сети пользователи публиковали фото и видео неожиданных осадков.

В тот же день снежило и в Одесской области. Тогда температура воздуха в ночное время опускалась до двух градусов мороза, а принес такое похолодание из Европы арктический воздух.

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Источник: Сегодня

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