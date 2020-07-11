Погода на Петра и Павла: синоптик предупредила о резком похолодании 12 июля

Погода в воскресенье, 12 июля, когда отмечают Петра и Павла, буквально разделит Украину на теплую и холодную стороны. В западных областях страны ожидается существенное похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Температура воздуха снизится днем до +12 +18 градусов! На остальной территории Украины еще будет жарко, +28 +33 градуса. Дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалы наиболее вероятные в западных, северных областях и в Винницкой области", - написала Диденко.

В то же время, по прогнозу синоптика, на юге, востоке и в большинстве центральных областей будет яркое палящее солнце.

В Киеве на праздник ожидается высокая температура воздуха, 28-30 градусов тепла. Дождь с грозой более вероятен во второй половине дня.

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Напомним, недавно на Одесскую область обрушилась непогода. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева, серьезно пострадали два человека. Произошло 22 обрыва электросетей.

А перед этим сильный ливень затопил Черкассы, улицы ушли под воду. В городе за 40 минут выпала почти половина месячной нормы осадков.

Кроме того, сайт "Сегодня" выяснил, какой будет погода на протяжении всего июля. По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, июль завершится дождями.

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