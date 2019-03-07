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Температурные качели от 2 до 16 градусов: какой будет погода в Украине

Сегодня, 09:32

Несмотря на хорошую и солнечную погоду, местами будет сильный ветер

Фото: Сегодня
Температурные качели от 2 до 16 градусов: какой будет погода в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0c8/d56/5c80c8d56a299.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0c8/d56/5c80c8d56a299.jpg Украина Несмотря на хорошую и солнечную погоду, местами будет сильный ветер

Сегодня на всей территории страны будет сухая и солнечная погода, однако синоптики обещают температурные перепады: местами будет всего 2 градуса тепла, а где-то до +16. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, теплее всего ожидается на западе страны, но температура будет немного отличаться: в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольский и Черновицкой областях 10-12 тепла, в Ивано-Франковской и львовской областях – 12-15, на Закарпатье – до +16.

В центральных областях тоже тепло – 8-10 градусов выше нуля. В Киевской области 9-11 тепла. Без осадков и солнечно.

Прохладней всего будет на востоке и частично на севере. В Черниговской области еще 7-9 тепла, а вот в Сумской всего 2-4 градуса. В харьковской и Луганской областях 3-5 тепла, в Донецкой и Днепропетровской – 7-9 градусов.

На юге тоже тепло – от 8 до 12 градусов. Сухо.

Синоптики также предупреждают, что в западных областях сегодня будет сильный ветер 15-20 м/с.

Как сообщалось, в Украину идет весеннее тепло и дожди. В ближайшие несколько дней в Украине значительно потеплеет, но к началу следующей недели погоду подпортят мартовские ливни.

В свою очередь в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги аномально теплой зимы. Ученые также рассказали, когда было холоднее всего зимой, а какой день стал самым теплым.

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Тег погода, синоптики, весна, прогноз погоды

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