Температурные качели от 2 до 16 градусов: какой будет погода в Украине
Несмотря на хорошую и солнечную погоду, местами будет сильный ветер
Сегодня на всей территории страны будет сухая и солнечная погода, однако синоптики обещают температурные перепады: местами будет всего 2 градуса тепла, а где-то до +16. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, теплее всего ожидается на западе страны, но температура будет немного отличаться: в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольский и Черновицкой областях 10-12 тепла, в Ивано-Франковской и львовской областях – 12-15, на Закарпатье – до +16.
В центральных областях тоже тепло – 8-10 градусов выше нуля. В Киевской области 9-11 тепла. Без осадков и солнечно.
Прохладней всего будет на востоке и частично на севере. В Черниговской области еще 7-9 тепла, а вот в Сумской всего 2-4 градуса. В харьковской и Луганской областях 3-5 тепла, в Донецкой и Днепропетровской – 7-9 градусов.
На юге тоже тепло – от 8 до 12 градусов. Сухо.
Синоптики также предупреждают, что в западных областях сегодня будет сильный ветер 15-20 м/с.
Как сообщалось, в Украину идет весеннее тепло и дожди. В ближайшие несколько дней в Украине значительно потеплеет, но к началу следующей недели погоду подпортят мартовские ливни.
В свою очередь в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги аномально теплой зимы. Ученые также рассказали, когда было холоднее всего зимой, а какой день стал самым теплым.
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