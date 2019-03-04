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Особенно удивил февраль: климатологи подвели итоги аномально теплой зимы

Сегодня, 16:22

Ученые также рассказали, когда было холодней всего зимой, а какой день стал самым теплым

Фото: Сегодня
Особенно удивил февраль: климатологи подвели итоги аномально теплой зимы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d34/5fb/5c7d345fb70ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d34/5fb/5c7d345fb70ce.jpg Украина Ученые также рассказали, когда было холодней всего зимой, а какой день стал самым теплым

Прошедшая зима была аномально теплой, а среднемесячная температура в феврале была выше нормы на 4,8 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории средняя температура зимой в Киеве составила два градуса мороза, что на два градуса выше климатической нормы.

"Все зимние месяцы в столице были теплее нормы, но больше всего отличился февраль, его месячная температура аж на 4,8 градусов превысила норму. Наиболее холодным днем ​​зимы было 9 января, когда температура опустилась до -14,4 градусов, а самым теплым – 28 февраля, когда температура воздуха поднялась до +11,2 градуса. За зиму в столице был установлен только один температурный рекорд", – говорится в сообщении.

Говоря об осадках, климатологи отмечают, что их выпало 105% от нормы – 154 мм. Максимальная высота снежного покрова на проспекте Науки, 37 26-27 января достигла 39 см.

А тем временем в Украину идет тепло. Если первые дни марта выдались довольно холодными, то дальше весна будет набирать обороты – температура перевалит за 10 градусов, но будут осадки в виде дождя, а местами и с мокрым снегом.

Как мы ранее писали, харьковский сурок Тимка спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков. По поверью, если животное рассмотрит собственную тень, то наступит ранняя весна.

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Тег температура, зима, Мороз, снег, ученые

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