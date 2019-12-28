Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь 2020 и рассказали, будет ли снег

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В январе 2020 года синоптики прогнозируют среднюю температуру в Украине в пределах 0-4 градусов мороза, в Крыму до 3 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений, сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу, за месяц выпадет 21-60 мм осадков, в горах Крыма до 124 мм, в западных областях несколько меньше, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.

Как отметили в Укргидрометцентре, средняя месячная температура воздуха января в Украине составляет 1-6 градусов мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны местами 7-8 градусов мороза.

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Также сообщается, что абсолютный минимум температуры воздуха составляет 23-37 градусов мороза, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами возможны 38-39 градусов мороза; в Черкасской и Луганской областях местами 40-42 градусов мороза; на побережье Крыма 13-22 градусов мороза.

Абсолютный максимум – 7-14 градусов тепла; на Прикарпатье, в южных, Днепропетровской, Кировоградской областях до 15-18 градусов; в Крыму до 21 градуса тепла.

По данным источника, среднее месячное количество осадков составляет 27-56 мм, в горных районах и на Закарпатье 57-155 мм. Самое большое количество снега ожидается в третьей декаде января и составляет в среднем 8-15 см, на северо-востоке страны до 27 см, на юге страны снежный покров неустойчив.

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"В январе вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей – туманы и гололед", – отмечают синоптики.

Напомним, мы сообщали, что на западе Украины резко ухудшится погода. Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники.

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