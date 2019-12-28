Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Теплее, чем в прошлом году: синоптики дали прогноз на январь 2020 и рассказали, будет ли снег

28 декабря, 10:29

Средняя месячная температура в Украине составит 1-6 градусов мороза

/ Фото: Pixabay

В январе 2020 года синоптики прогнозируют среднюю температуру в Украине в пределах 0-4 градусов мороза, в Крыму до 3 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений, сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу, за месяц выпадет 21-60 мм осадков, в горах Крыма до 124 мм, в западных областях несколько меньше, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.

Как отметили в Укргидрометцентре, средняя месячная температура воздуха января в Украине составляет 1-6 градусов мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны местами 7-8 градусов мороза.

Реклама

Также сообщается, что абсолютный минимум температуры воздуха составляет 23-37 градусов мороза, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами возможны 38-39 градусов мороза; в Черкасской и Луганской областях местами 40-42 градусов мороза; на побережье Крыма 13-22 градусов мороза.
Абсолютный максимум – 7-14 градусов тепла; на Прикарпатье, в южных, Днепропетровской, Кировоградской областях до 15-18 градусов; в Крыму до 21 градуса тепла.

По данным источника, среднее месячное количество осадков составляет 27-56 мм, в горных районах и на Закарпатье 57-155 мм. Самое большое количество снега ожидается в третьей декаде января и составляет в среднем 8-15 см, на северо-востоке страны до 27 см, на юге страны снежный покров неустойчив.

В тренде
Плачут и верят: жены спецназовцев Коринькова и Глондаря пять лет ждут мужей из плена
facebook.com/romabra

"В январе вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей – туманы и гололед", – отмечают синоптики.

Напомним, мы сообщали, что на западе Украины резко ухудшится погода. Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода прогноз погоды январь Укргидрометцентр синоптик погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Курс доллара в Украине пошел в гору: гривня упала впервые за месяц
Курс доллара в Украине пошел в гору: гривня упала впервые за месяцФинансы
Доллар стремительно дорожает: появился курс на первый банковский день 2020 года
Доллар стремительно дорожает: появился курс на первый банковский день 2020 годаФинансы
Магазины секонд-хенд запретят: сколько потеряет бюджет
Магазины секонд-хенд запретят: сколько потеряет бюджетЭкономика
Под Николаевом фура
Под Николаевом фура "сломала" мост пополам: в реку вылилось топливоДругие регионы
Деньги каждому : в
Деньги каждому : в "Слуге народа" рассказали, как хотят платить за землюЭкономика
Доллар подскочил в цене: что будет с курсом после Нового года
Доллар подскочил в цене: что будет с курсом после Нового годаФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...