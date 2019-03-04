Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,58
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Тест на доверие: аферисты устраивают фейковые "акции", чтобы выманить деньги у украинцев

Сегодня, 08:12

У пенсионерки в Киеве мошенники забрали 13 тысяч гривен

Тест на доверие: аферисты устраивают фейковые "акции", чтобы выманить деньги у украинцев Украина У пенсионерки в Киеве мошенники забрали 13 тысяч гривен

Киевская пенсионерка стала жертвой мошенников, которые под предлогом проведения акции выманили 13 тысяч гривен и 7 тысяч долларов. Аферисты притворились работниками кофейной компании и предложили женщине принять участие в розыгрыше призов. 

Схему реализовывали возле супермаркета. Во время разговора с "сотрудниками кофейной компании" к жертве подбежала другая женщина, которая выдала себя за участницу той же акции. Мошенники сделали вид, что обе женщины выиграли 200 долларов и 5 тысяч гривен на двоих. При этом озвучивалось условие: чтобы получить деньги, "победительницы" должны доказать свою платежеспособность.

В квартиру жертвы мошенники не заходили и деньги, которые показала женщина, в руки не брали. Вместо этого аферисты дали пенсионерке конверт, куда попросили положить сбережения. 

"Я, вроде бы, этот конверт все время в руках держала. Мне говорили, что, мол, поедете завтра в кассу... А когда они уехали, я зашла в квартиру, открыла пакет, а там нарезанные бумаги", – вспоминает женщина.

В полиции говорят, что мошенники отвлекли внимание женщины и успели подменить конверт.

Эксперт по безопасности Катерина Коваль советует в таких случаях вообще проходить мимо и не останавливаться.

"Если какая-то акция, если какие-то люди подошли и что-то предлагают... Ну кто вообще просто так что-то даст? Вообще никто", – говорит Коваль.

Особенно осторожными следует быть, если что-то предлагают взять в руки. Это психологический прием, чтобы заманить жертву и вызвать у нее доверие. 

Напомним, недавно в Одессе задержали аферистов, продавших "акций" на миллионы гривен. Злоумышленники создали сайт, где поместили информацию о продаже акций и облигаций корпорации Tesla.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег мошенники, лотерея, аферисты, схема

Вы сейчас просматриваете новость " Тест на доверие: аферисты устраивают фейковые "акции", чтобы выманить деньги у украинцев". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Приз – квартира или машина": украинцев предупредили о финансовых мошенниках

26 февраля, 13:30

Финкомпании без лицензий подделывают подпись члена Нацкомфинуслуг

Мошенники применили новые схемы – от "брокеров" до "коммунальщиков"

25 февраля, 12:00

В Харькове разоблачили новые схемы мошенничества

В Украине ввели запрет на ещё три лекарства от давления

Харатьяна перестали узнавать поклонники

Будет как в СССР: в США предрекли судьбу Крыма

В Одессе в центре города нашли тела троих людей

Добкина в Раде поймали за странным занятием: секретное фото

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Почему киевляне переплатили за тепло в январе

Отец Зеленского рассказал правду о сыне

От красивой полицейской ФРГ ушел парень из-за ее популярности

Подопечного Лаврова нашли мертвым в туалете
Загрузка...

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Вчера, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Что и где чаще всего теряют украинцы: Нацполиция раскрыла статистику

Вчера, 07:00

В топе — паспорта и ключи. А вот пенсионеры берегут свои документы как зеницу ока

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

​Какую кровь предпочитают комары?

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров