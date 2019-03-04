Тест на доверие: аферисты устраивают фейковые "акции", чтобы выманить деньги у украинцев

У пенсионерки в Киеве мошенники забрали 13 тысяч гривен

Тест на доверие: аферисты устраивают фейковые "акции", чтобы выманить деньги у украинцев 2019-03-04T08:12:00+02:00 Украина У пенсионерки в Киеве мошенники забрали 13 тысяч гривен

Киевская пенсионерка стала жертвой мошенников, которые под предлогом проведения акции выманили 13 тысяч гривен и 7 тысяч долларов. Аферисты притворились работниками кофейной компании и предложили женщине принять участие в розыгрыше призов.

Схему реализовывали возле супермаркета. Во время разговора с "сотрудниками кофейной компании" к жертве подбежала другая женщина, которая выдала себя за участницу той же акции. Мошенники сделали вид, что обе женщины выиграли 200 долларов и 5 тысяч гривен на двоих. При этом озвучивалось условие: чтобы получить деньги, "победительницы" должны доказать свою платежеспособность.

В квартиру жертвы мошенники не заходили и деньги, которые показала женщина, в руки не брали. Вместо этого аферисты дали пенсионерке конверт, куда попросили положить сбережения.

"Я, вроде бы, этот конверт все время в руках держала. Мне говорили, что, мол, поедете завтра в кассу... А когда они уехали, я зашла в квартиру, открыла пакет, а там нарезанные бумаги", – вспоминает женщина.

В полиции говорят, что мошенники отвлекли внимание женщины и успели подменить конверт.

Эксперт по безопасности Катерина Коваль советует в таких случаях вообще проходить мимо и не останавливаться.

"Если какая-то акция, если какие-то люди подошли и что-то предлагают... Ну кто вообще просто так что-то даст? Вообще никто", – говорит Коваль.

Особенно осторожными следует быть, если что-то предлагают взять в руки. Это психологический прием, чтобы заманить жертву и вызвать у нее доверие.

Напомним, недавно в Одессе задержали аферистов, продавших "акций" на миллионы гривен. Злоумышленники создали сайт, где поместили информацию о продаже акций и облигаций корпорации Tesla.

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