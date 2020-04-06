Тесты на коронавирус в Украине: кто может получить направление

Врач рассказала, при каких условиях могут провести анализ, и как его получить без направления

В случае болезни – оставаться дома и сохранять спокойствие. В Украину почти ежедневно привозят средства для борьбы с коронавирусом. Руководство государства обещает: проблем со специальными тестами не будет. Новости "Сегодня" решили напомнить, в каких случаях делают тесты на коронавирус и где пройти тестирование.

Боль в горле, кашель или повышенная температура. Это может быть обычная простуда, а может и признаки коронавируса. Чтобы не пропустить опасную болезнь, лучше провериться, чем гадать. Но на практике тесты в дефиците, причем везде. И Украина не исключение. Поэтому медики направляют на тестирование при нескольких условиях.

"При условии, что этот пациент за 14 дней до появления симптомов, имел контакт с человеком, у которого подтвержденная COVID-19-инфекция. Либо с пациентом, у которого вероятно на сегодняшний день есть инфекция", – говорит Татьяна Аникеева, врач-терапевт частной клиники.

Основанием пройти тест также является возвращение из страны, где фиксировали вспышки.

"Для того, что бы сдать тест, сначала нужно прийти на прием к семейному врачу: либо к врачу терапевту, либо к врачу педиатру, возможно так же вызвать на дом врача. Врач осмотрит, и если он выявит показания к назначению тестирования на короноинфекцию, естественно он проведет забор мазков", – отмечает врач.

Бесплатные тесты проводят только по назначению врача и только в государственных клиниках. В частных – направление не нужно, впрочем, стоят тесты от 800 до нескольких тысяч гривен.

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Виктор Ляшко, главный государственный санитарный врач Украины:

"Мы привлекаем частные лаборатории. Есть различные механизмы добавления лабораторий. Это как их медицинское оборудование для использования ПЦР-диагностики коронавирусной болезни, так и их работников, мобильные бригады, для того, чтобы увеличить доступность к тестированию населения нашей страны".

Медики отмечают, существует два вида тестирования: на антитела это тот самый экспресс-тест. Он готов за час-два, но часто бывает ошибочным. И тестирования с помощью полимерной цепной реакции. Ждать результата придется 3 дня, но ПЦР-тест является наиболее точным методом диагностики COVID-19.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина разработала свои высокоточные тесты на коронавирус. Новая тест-система для диагностики COVID-19 на основе количественной полимеразной реакции (ПЦР) прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на этом тесте – 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.

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