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ТОП-10 самых продаваемых в Украине автомобилей в 2019 году

2 января, 15:42

По итогам 2019 года в нашей стране на учет поставлены почти 88,5 тысяч новеньких легковушек-иномарок

/ Фото: Pixabay

В Украине растет импорт легковых авто. По итогам 2019 года в нашей стране на учет поставлены почти 88,5 тысяч новеньких легковушек-иномарок. Самой продаваемой автомобильной маркой стала Renault, а самым продаваемым автомобилем года стал KIA Sportage.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В Ассоциации автопроизводителей отмечают, что первые два месяца 2019 года были не очень удачными и отставали от показателей 2018 года, но уже весной динамика регистраций вышла на положительные значения. Летом было некоторое проседание, а осенью положительный тренд уже не менялся – осенний рынок вырос на целых 16%

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Десятка самых продаваемых марок автомобилей:

  1. Renault – 14603 шт.;
  2. Toyota – 12570;
  3. KIA – 7586;
  4. Skoda – 6231;
  5. Nissan – 5333;
  6. Hyundai – 5099;
  7. Volkswagen – 4675;
  8. Suzuki – 2614;
  9. Mazda – 2483;
  10. Peugeot – 2366.

Лидеры среди моделей автомобилей:

В тренде
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  1. KIA Sportage – 6027 шт.;
  2. Renault Duster – 5202;
  3. Renault Logan – 4489;
  4. Toyota RAV-4 – 4227;
  5. Renault Sandero – 3246;
  6. Skoda Octavia – 2852;
  7. Toyota Land Cruiser Prado – 2671;
  8. Hyundai Tucson – 2558;
  9. Nissan Qashqai – 2112;
  10. Toyota Camry – 1835.

Как сообщали новости "Сегодня", автомобильное производство в стране в январе-октябре 2019 года увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6196 шт. Читайте подробней, что происходит с украинским автопромом.

Почему украинцы бросились покупать автомобили осенью, и в какой сезон выгоднее совершать такие покупки, смотрите в сюжете:

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автомобили автопром Renault

Источник: Сегодня

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