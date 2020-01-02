ТОП-10 самых продаваемых в Украине автомобилей в 2019 году

В Украине растет импорт легковых авто. По итогам 2019 года в нашей стране на учет поставлены почти 88,5 тысяч новеньких легковушек-иномарок. Самой продаваемой автомобильной маркой стала Renault, а самым продаваемым автомобилем года стал KIA Sportage.
Об этом сообщает "Укравтопром".
В Ассоциации автопроизводителей отмечают, что первые два месяца 2019 года были не очень удачными и отставали от показателей 2018 года, но уже весной динамика регистраций вышла на положительные значения. Летом было некоторое проседание, а осенью положительный тренд уже не менялся – осенний рынок вырос на целых 16%
Десятка самых продаваемых марок автомобилей:
- Renault – 14603 шт.;
- Toyota – 12570;
- KIA – 7586;
- Skoda – 6231;
- Nissan – 5333;
- Hyundai – 5099;
- Volkswagen – 4675;
- Suzuki – 2614;
- Mazda – 2483;
- Peugeot – 2366.
Лидеры среди моделей автомобилей:
- KIA Sportage – 6027 шт.;
- Renault Duster – 5202;
- Renault Logan – 4489;
- Toyota RAV-4 – 4227;
- Renault Sandero – 3246;
- Skoda Octavia – 2852;
- Toyota Land Cruiser Prado – 2671;
- Hyundai Tucson – 2558;
- Nissan Qashqai – 2112;
- Toyota Camry – 1835.
Как сообщали новости "Сегодня", автомобильное производство в стране в январе-октябре 2019 года увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6196 шт. Читайте подробней, что происходит с украинским автопромом.
Почему украинцы бросились покупать автомобили осенью, и в какой сезон выгоднее совершать такие покупки, смотрите в сюжете:
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