ТОП-10 самых продаваемых в Украине автомобилей в 2019 году

По итогам 2019 года в нашей стране на учет поставлены почти 88,5 тысяч новеньких легковушек-иномарок

/ Фото: Pixabay

В Украине растет импорт легковых авто. По итогам 2019 года в нашей стране на учет поставлены почти 88,5 тысяч новеньких легковушек-иномарок. Самой продаваемой автомобильной маркой стала Renault, а самым продаваемым автомобилем года стал KIA Sportage.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В Ассоциации автопроизводителей отмечают, что первые два месяца 2019 года были не очень удачными и отставали от показателей 2018 года, но уже весной динамика регистраций вышла на положительные значения. Летом было некоторое проседание, а осенью положительный тренд уже не менялся – осенний рынок вырос на целых 16%

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Десятка самых продаваемых марок автомобилей:

Renault – 14603 шт.; Toyota – 12570; KIA – 7586; Skoda – 6231; Nissan – 5333; Hyundai – 5099; Volkswagen – 4675; Suzuki – 2614; Mazda – 2483; Peugeot – 2366.

Лидеры среди моделей автомобилей:

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KIA Sportage – 6027 шт.; Renault Duster – 5202; Renault Logan – 4489; Toyota RAV-4 – 4227; Renault Sandero – 3246; Skoda Octavia – 2852; Toyota Land Cruiser Prado – 2671; Hyundai Tucson – 2558; Nissan Qashqai – 2112; Toyota Camry – 1835.

Как сообщали новости "Сегодня", автомобильное производство в стране в январе-октябре 2019 года увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6196 шт. Читайте подробней, что происходит с украинским автопромом.

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