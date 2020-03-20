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Топ-менеджер "Нафтогаза" прокомментировал слухи о заражении коронавирусом (видео)

20 марта, 16:14

Сергей Мартынец

У Фаворова действительно была температура и кашель

Директор по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов опроверг слухи о якобы заражении коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовал на Facebook.

По его словам, он придерживается рекомендаций врачей и самоизолировался.

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Примерно неделю назад у меня был кашель, небольшая температура – 37,5. Я в соответствии с рекомендациями и внутренними протоколами "Нафтогаза" самоизолировался, сижу дома и минимизирую контакт со всеми, с кем только можно. Чувствую себя прекрасно, только скучно. Планирую еще неделю так просидеть до того момента, когда все вопросы будут сняты", – сказал Фаворов.

Кроме того, жена Фаворова журналисту телеканала "Украину 24" сообщила, что коронавирус у мужа не подтвердился.

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Отметим, что накануне его отец, врач-эпидемиолог Михаил Фаворов сообщил в эфире одной из радиостанций, что его сын заразился и это якобы подтвердил тест на коронавирус.

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"Пока я был в Турции, мой сын находился здесь у нас дома в Атланте, а потом полетел на работу в Украину. Он работает в Украине. Мы не можем точно сказать, в каком из двух самолетов, в каком аэропорту или где произошло заражение, но если он прилетел в среду в Киев, то в субботу он почувствовал недомогание, почувствовал, что у него поднялась температура, померил, было порядка 38-ми, и начался вот этот очень характерный сухой лающий кашель", – сказал он.

В то же время в пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что Фаворов с 13 марта находится на домашнем карантине, когда у него появилась температура и кашель. Топ-чиновник сдал анализ и ожидает результаты в начале следующей недели.

"Финального результата, который подтверждал или опровергал бы наличие антител к коронавирусу, пока нет. Мы сообщим о результате, когда он будет готов", – заявили в компании.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что коронавирус атакует самых влиятельных людей планеты. Мы выяснили, кто уже заболел или под подозрением на COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус Нафтогаз Украины

Источник: Сегодня

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