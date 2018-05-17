Торговля органами или спасение жизней: Богомолец объяснила, как будет работать новый закон о трансплантации

Принятый Верховной Радой новый закон о донорстве в Украине делает невозможной так называемую "черную транпланталогию" – торговлю человеческими органами. Об этом заявила глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в кулуарах Верховной Рады.

"Этот закон полностью делает невозможным "черную транспланталогию". Для того, чтобы пересадить орган, он должен быть живой. Из человека, который умер и который не дышит, невозможно извлечь орган и пересадить, потому что орган умер. Для того, чтобы орган был живой, должна быть клиническая смерть мозга, но человек должен быть на аппарате искусственной вентиляции легких, он должен продолжать дышать. Кислород должен циркулировать в крови для того, чтобы органы продолжали жизнь. Поэтому кого-то где-то убить, чтобы извлечь органы и их довезти – это нереально, потому что органы нежизнеспособны", – рассказала Богомолец.

Депутат подчеркнула, что закон полностью гарантирует презумпцию несогласия.

"Ни у кого в Украине не имеют право извалечь органы без предварительного согласия. Человек должен дать согласие. Если будут люди, которые не оставили ни согласия, ни несогласия, родственникам первой линии будет предоставлено право на согласие", – объяснила Богомолец.

Реестры согласившихся на посмертное донорство, по словам Богомолец, будут созданы уже в 2018 году. Эти реестры будут закрытыми – доступ получат лишь специальные координаторы, Минздрав и судмедэксперты. В 2019 году закон, если его подпишут спикер парламента и президент Украины, вступит в силу.

"Трансплантация – это исключительная прерогатива государства. Это зафиксировано в законе. Никакой коммерции не может быть. ... Это зафиксировано законопроектом. Только государство будет контролировать и реестр доноров и реестры реципиентов. То есть если тебя нет в реестре, то орган не может взяться ниоткуда. Сегодня у нас реестров нет и, по сути, сегодня есть больше возможностей делать" черную трансплантацию", чем будет после принятия этого закона. [Трансплантацию будут делать] в тех клиниках, которые будут аккредитованы центральным органом исполнительной власти, Минздравом", - подчеркнула Богомолец.

Богомолец напомнила, что сейчас в Украине в операции по пересадке органов нуждаются пять тысяч пациентов. Народная избранница уверена – потенциальных доноров в стране намного больше.

Подробнее о законе читайте на сайте "Сегодня" в материале "Новый закон о донорстве в Украине: легализация трансплантации органов".