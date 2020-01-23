Трех российских политиков не пустили в Украину: подробности

Двое россиян прилетели в Киев из Минска, их вернули обратным рейсом, еще один россиянин был отправлен в Германию

Госпогранслужба / Фото: dpsu.gov.ua

Вслед за российскими звездами театра, которых не пустили на гастроли по Украине, пересечь украинскую границу не смогли трое российских политиков. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Рейсом из Лондона в "Борисполь" прибыл гражданин России. Как выяснилось, россиянин является представителем провластной политической партии своей страны – "Единая Россия", бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании Закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел из "Борисполя" в Германию", – говорится в сообщении.

Как отмечают в Госпогранслужбе, еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска "Киев (Жуляны)".

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"Они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также представитель "Единой России", второй – Компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошлый год украинские пограничники отказали во въезде в Украину более 7 тысячам российских граждан.

Кроме того, в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские пограничники стали без объяснений отказывать украинцам во въезде на территорию РФ.

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