Трудоустройство выпускников вузов будут контролировать: зачем это нужно

44% выпускников вузов и училищ работают совершенно в другой сфере, не связанной со своей специальностью

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Недавно Министерство образования и науки совместно с Пенсионным фондом начали работу над созданием системы мониторинга трудоустройства выпускников вузов и профтехов. Пока что сложно сказать, как будет функционировать эта система, ведь она находится только на стадии разработки. Сайт "Сегодня" разобрался, зачем нужен такой мониторинг, кто будет заниматься его внедрением и как часто украинские выпускники работают не по специальности.

Что это за инициатива и когда она заработает

В Министерстве образования давно думали внедрить систему, которая бы позволяла определять, сколько студентов после окончания учебных заведений идут работать по профессии.

"Такая система позволит отслеживать успешность дальнейшего карьерного роста выпускников с привязкой к оконченному учебному заведению и анализировать перспективы университета или профтеха", – пояснила министр образования Лилия Гриневич, добавив, что на основе новых данных ведомство оценит качество учебы в вузах и усовершенствует свою политику касательно них.

Министр добавила, что МОН не может создать такую систему самостоятельно, поскольку для этого необходимо интегрировать реестры, которые находятся у различных структур.

Поэтому нужно будет свести вместе Единую государственную электронную базу по вопросам образования и Реестр застрахованных лиц, который администрирует Пенсионный фонд.

"Наконец-то мы добились изменений в законодательстве. Теперь нужно, чтобы все это действительно начало внедряться. Чтобы на 2020 г. были заложены деньги на разработку ИТ-системы, а уже в 2021 г. это было сдано в эксплуатацию", – пояснил в комментарии "Сегодня" директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный.

Зачем это нужно

Благодаря такой системе мониторинга студенты смогут выбирать, в какой вуз лучше поступить, т.к. будут видеть, сколько выпускников того или иного учебного заведения нашли себе работу и где они вообще работают.

К слову, наличие работы у бывших студентов уже давно проверяют в Польше, Литве, Венгрии, Австрии, Испании. А доступ к итогам проверки там имеют все граждане. На специальных порталах там размещают информацию о том, сколько человек и какой вуз окончили, что изучали, сколько выпускников нашли работу, кто из них предприниматель, а кто – наемный сотрудник, а также какова их средняя зарплата.

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Директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный в комментарии "Сегодня" рассказал, что такая система покажет уровень занятости выпускников университетов, что будет определенным указателем при выборе вуза для последующих абитуриентов. Т.к. будет четко понятно, какие перспективы на рынке труда есть у выпускников того или иного университета, а сейчас такой информации попросту нет. К тому же, система поможет правильно и более эффективно распределять государственные деньги при формировании бюджетных мест.

"Там, где у нас есть бюджетная сфера, мы будем видеть, какой вход в профессию. Например, на сегодняшний день мы выпускаем из бакалаврата 6–7 тыс. учителей, кто-то поступает на магистратуру и потом оттуда выпускается, допустим, 5 тыс. учителей. Но мы не видим, куда они идут дальше. Кто из них входит в профессию, а кто – нет. Здесь появляется большой вопрос, возможно, нужно уменьшить все это в объеме? Может, выпускать не 5 тыс. учителей, потому что из них большинство не доходит к школам, возможно, нам нужно концентрировать финансирование, чтобы подготовка была более качественной, а зарплаты выше", – поясняет Егор Стадный.

Также сейчас усиливается кадровый дефицит, который нужно отслеживать и понимать, где находятся выпускники на рынке труда. Этот анализ позволит лучше концентрировать и направлять государственные средства на подготовку кадров для государственных сфер. Эксперт добавляет, что это поможет и работодателям, которые будут видеть, чем заняты нужные им специалисты.

К слову, опасаться за свои персональные данные не стоит.

"Речь не о том, чтобы показывать, где работает каждый человек, речь о глобальных категориях. Система не будет следить за каждым, она будет давать собранные данные, сведенные в крупные категории", – добавляет Стадный.

Эксперт также пояснил, что система будет показывать не работу по специальности, т.к. это явление, которое себя изжило, а именно вход в профессию. А вот категория работы по специальности сейчас актуальна только для выпускников профтехов, там, где специальность точно соответствует профессии.

"У вас есть полтора года обучения на машиниста строительного крана, и соответственно профессия будет такой же. А вот если вы выпускаетесь со специальности филология, экономика, менеджмент – совсем не обязательно, что вы должны быть учителем в школе, может быть масса профессий. Главное, чтобы вы были там, где нужна квалификация именно высшего образования. Вот это сможет измерять система. Условно говоря – работаете ли вы там, где нужно высшее образование, либо же кассиром в супермаркете, фотографом, тестировщиком в ИТ-компании, где не нужно высшее образование", – отметил Стадный.

Где работают студенты

Согласно отчету Министерства образования и науки Украины, самыми популярными специальностями среди абитуриентов в 2019 г. были такие специальности, как "Филология", "Право", Менеджмент", "Компьютерные науки", "Среднее образование". Похожие предпочтения были у абитуриентов годом ранее.

Правда, интересно то, что запросы работодателей кардинально отличаются. В экспертно-аналитическом центре кадрового портала hh.ua | grc рассказали в комментарии "Сегодня", что наибольшим спросом в 2019 г. пользовались IT-специалисты (на них приходилось 15% всех размещенных в течение 2019 г. вакансий), специалисты по продажам (14%) и маркетингу (9%), производственный и административный персонал (по 6%).

"Такие различия между предпочтениями абитуриентов и фактическими потребностями работодателей являются предпосылкой дисбаланса спроса и предложения на рынке труда Украины. Однако тут стоит учитывать тот факт, что большое количество соискателей ищут работу не по специальности обучения. Так, согласно опросу, проведенному несколько лет назад среди пользователей портала hh.ua | grc, совсем в другой сфере работают 44% респондентов, еще 20% лишь частично связаны с полученной специальностью. Говоря о причинах такой ситуации и переквалификации, большинство респондентов заявляли о проблемах с поиском работы", – комментирует ситуацию Юлия Дрожжина, специалист экспертно-аналитического центра hh.ua | grc.

Те 44% респондентов, которые работают совершенно в другой сфере, назвали главные причины такого решения:

43% испытывали проблемы с поиском работы;

38% жаловались на низкую зарплату;

27% не устраивало отсутствие карьерных перспектив;

23% потеряли интерес и разочаровались в выбранной профессии.

"Кроме того, согласно опросу, среди тех, кто не работает по специальности, больше всего экспертов естественных и гуманитарных наук, педагогов. И если в первых двух случаях речь идет скорее о низкой востребованности специалистов на рынке, то в ситуации с работниками образования главной причиной обычно является низкий уровень зарплат", – поясняет Юлия Дрожжина.

Согласно этому опросу наибольший процент тех, кто не работает по специальности, оказался у выпускников, изучающих природные науки – 52%, у людей с педагогическим образованием и гуманитарным эта цифра составляет 37%, у тех, кто изучал маркетинг, рекламу и медиакоммуникации – 43%, а у инженеров и людей с техническим образованием – всего 32%.

Именно для того, чтобы урегулировать эти вопросы, и понимать, куда идут работать выпускники вузов и профтехучилищ, нужна такая система мониторинга. Она позволит студентам делать более осознанный выбор, более целесообразно направит государственные деньги и поможет искать нужные кадры работодателям.

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