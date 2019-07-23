Филологи, юристы, менеджеры: топ-10 специальностей в вузах в 2019 году

В Министерстве образования и науки назвали самые популярные специальности среди абитуриентов

Фото: Centrum Promocji Uniwersytet Lodzki.

Самыми популярными специальностями среди абитуриентов в этом году являются филология, право и менеджмент, а лидерство среди вузов сохраняют Киевский и Львовский национальный университеты, а также Киевский "политех".

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины 23 июля, в разгар вступительной кампании.

"Наибольшая категория поступающих – на бакалавра и магистра на основе 11-ти классов на дневную форму обучения – подали в вузы 831 тыс. 493 заявления в электронной и бумажной формах. Самыми популярными среди таких поступающих стали заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, а чаще всего они хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами", – заявили в ведомстве.

Согласно данным Минобрнауки, топ-10 высших учебных заведений по популярности среди абитуриентов выглядит следующим образом:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (41412 заявлений);

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (36078);

НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (35242);

НУ "Львовская политехника" (29939);

Киевский национальный торгово-экономический университет (24233);

Национальный авиационный университет (22324);

Харьковский национальный университет имени В. Каразина (19379);

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (18686);

Киевский университет имени Бориса Гринченко (14925);

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара (14672).

В то же время, десять самых популярных специальностей по количеству поданных заявлений, это:

филология (65419);

право (65077);

менеджмент (50207);

компьютерные науки (39376);

среднее образование (35605);

журналистика (30247);

экономика (28178);

инженерия программного обеспечения (27217);

психология (25680);

медицина (25288).

Напомним, что в этом году абитуриенты создали на сайте Министерства образования 162 тысячи электронных кабинетов для подачи документов – на 11 тысяч больше, чем в прошлом году.

Кроме того, ранее стало известно, что из-за "провала" на ВНО в вузы не смогут поступить более 50 тысяч абитуриентов.

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