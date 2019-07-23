Филологи, юристы, менеджеры: топ-10 специальностей в вузах в 2019 году
В Министерстве образования и науки назвали самые популярные специальности среди абитуриентов
Самыми популярными специальностями среди абитуриентов в этом году являются филология, право и менеджмент, а лидерство среди вузов сохраняют Киевский и Львовский национальный университеты, а также Киевский "политех".
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины 23 июля, в разгар вступительной кампании.
"Наибольшая категория поступающих – на бакалавра и магистра на основе 11-ти классов на дневную форму обучения – подали в вузы 831 тыс. 493 заявления в электронной и бумажной формах. Самыми популярными среди таких поступающих стали заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, а чаще всего они хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами", – заявили в ведомстве.
Согласно данным Минобрнауки, топ-10 высших учебных заведений по популярности среди абитуриентов выглядит следующим образом:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (41412 заявлений);
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (36078);
- НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (35242);
- НУ "Львовская политехника" (29939);
- Киевский национальный торгово-экономический университет (24233);
- Национальный авиационный университет (22324);
- Харьковский национальный университет имени В. Каразина (19379);
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (18686);
- Киевский университет имени Бориса Гринченко (14925);
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара (14672).
В то же время, десять самых популярных специальностей по количеству поданных заявлений, это:
- филология (65419);
- право (65077);
- менеджмент (50207);
- компьютерные науки (39376);
- среднее образование (35605);
- журналистика (30247);
- экономика (28178);
- инженерия программного обеспечения (27217);
- психология (25680);
- медицина (25288).
Напомним, что в этом году абитуриенты создали на сайте Министерства образования 162 тысячи электронных кабинетов для подачи документов – на 11 тысяч больше, чем в прошлом году.
Кроме того, ранее стало известно, что из-за "провала" на ВНО в вузы не смогут поступить более 50 тысяч абитуриентов.
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