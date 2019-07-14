Трюк с открыванием бутылки: мастер-класс от ВСУ с зениткой – яркое видео

Украинские бойцы поддержали мировой челлендж с открыванием пластиковой бутылки, но сделали это по-своему

Фото: mil.gov.ua.

В социальных сетях продолжается забавная эстафета, в которой разные люди, в том числе и знаменитости, показывают видео, на котором "откручивают" крышки с бутылок самыми необычными способами. На этот раз такой трюк проделали бойцы Вооруженных сил Украины, избрав в качестве "инструмента" штатное вооружение – зенитную установку.

Видео #BottleCapChallenge от Вооруженных сил Украины опубликовано в сети и просто поражает умением украинских бойцов. Разворотом ЗУ-23-2, спаренной зенитной установки, украинский боец с легкостью отвинтил крышку на пластиковой бутылке, задев ее пламегасителями стволов.

Напомним, что к забавному флешмобу присоединяются все больше известных людей. Так, жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина подошла к вопросу креативно и использовала свои сильные стороны – красотка открыла бутылку грудью!

А супруга украинского боксера полусреднего веса Тараса Шелестюка Алина не стала экспериментировать и открыла бутылку традиционным для челленджа способом – ударом ноги.

Новости "Сегодня" рассказывали о чудном флешмобе. Первые видео с хештегами #bottlechallenge и #bottlecapchallenge начали появляться еще в 2017 году, но популярными не стали, а в 2019-м челлендж триумфально вернулся. Одними из первых опубликовали свой виртуозный удар ногой дизайнер Эрролсон Хью и боец UFC Макс Холлоуэй. Они бросили вызов музыканту Джону Майеру.

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