Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Туманы и небольшие дожди: синоптики дали прогноз на первый день ноября

1 ноября, 07:43

В Украину понемногу подкрадываются морозы

/ Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 1 ноября, будут небольшие дожди. С утра страну накроют туманы, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без существенных осадков. Ночью и утром в западных, местами северных и центральных областях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура 3-8 ° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 12 °, в восточных областях 0- 3 ° тепла", - говорится в сообщении.

Реклама

Также синоптики рассказали, какая погода будет сегодня в столице и области. В Киеве и области существенных осадков не будет. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м / с. В столице температура установится на уровне 5-7 градусов тепла, в области – 3-8.

В тренде
Убийство сотрудника АП в Киеве: в деле вспыли любопытные подробности

Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода прогноз синоптики Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – НАТО: визит Столтенберга в Киев, все подробности и видео
Украина – НАТО: визит Столтенберга в Киев, все подробности и видеоПолитика
Зеркальное разведение сил на Донбассе: все подробности
Зеркальное разведение сил на Донбассе: все подробностиУкраина
Появилась новая переписка Яременко с 20-летней девушкой
Появилась новая переписка Яременко с 20-летней девушкойПолитика
Доллар и евро выросли в цене: официальный курс
Доллар и евро выросли в цене: официальный курсФинансы
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видео
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видеоПроисшествия
В Украину крадется потепление: какой будет погода до конца недели
В Украину крадется потепление: какой будет погода до конца неделиУкраина

Новости партнеров

Loading...
загрузка...