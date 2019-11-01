Туманы и небольшие дожди: синоптики дали прогноз на первый день ноября

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В Украине сегодня, 1 ноября, будут небольшие дожди. С утра страну накроют туманы, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без существенных осадков. Ночью и утром в западных, местами северных и центральных областях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура 3-8 ° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 12 °, в восточных областях 0- 3 ° тепла", - говорится в сообщении.

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Также синоптики рассказали, какая погода будет сегодня в столице и области. В Киеве и области существенных осадков не будет. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м / с. В столице температура установится на уровне 5-7 градусов тепла, в области – 3-8.

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Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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