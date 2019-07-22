У абитуриентов остались считанные часы, чтобы подать документы в вузы

Речь идет об окончании приема заявлений для поступающих только на основе сертификатов ВНО

Фото: Анастасия Искрицкая

Прием заявлений и документов от абитуриентов о поступлении в высшие учебные заведения для желающих получить степень бакалавра продлится до 18 часов 22 июля. Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины.

Речь идет об окончании приема заявлений для поступающих только на основе сертификатов ВНО, творческих конкурсов, составленных с 1 по 10 июля, для желающих учиться на бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Согласно календарному плану МОН, следующие этапы будут проходить так:

обнародование рейтингового списка поступающих за ВНО и квотами 1, 3, 4 – до 26 июля;

выполнение требований зачисления на бюджетные места – до 18:00 31 июля;

зачисление на бюджетные места – не позднее 12:00 1 августа;

обнародование списка рекомендованных на контракт – не ранее 1 августа;

перевод на вакантные бюджетные места – не позднее 9 августа.

Кто поступил на бюджет – абитуриенты узнают уже 26 июля. До 1 августа должны принести документы в вузы, и в тот же день будет опубликовано – кто прошел на контракт.

Отметим, что из-за "провала" на ВНО в вузы не смогут поступить более 50 тысяч абитуриентов.

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