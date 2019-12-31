У берегов Камеруна пираты напали на греческий танкер, похищен украинец

Неизвестные совершили вооруженный налет на греческий танкер Happy Lady, стоящий на якоре у берегов Камеруна, и похитили восемь человек. Об этом сообщило во вторник, 31 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства морского флота и островной политики Греции.
Среди похищенных пять граждан Греции, два филиппинца и украинец. Также в результате нападения один из членов экипажа был ранен. Всего на борту находилось 28 человек.
Справка о судне:
Валовая вместимость: 30201 тонна
Летний дедвейт: 51853 тонны
Наибольшая длина судна x Наибольшая ширина: 183 x 32,2 метра
Год постройки: 2013
Напомним, это не первое похищение украинских моряков у берегов Африки. В августе нигерийские пираты также захватили в плен украинских моряков в Камеруне . Во время нападения моряки находились на многоцелевом немецком судне Marmalaita, которое стояло на якоре в камерунском порту Дуала под флагом Антигуа и Барбуды.
Также сообщалось, что 30 марта группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза Contship Oak в Гвинейском заливе, взяла в заложники членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении. Среди заложников также были украинцы .
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