У берегов России два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом – СМИ

Судно "Магус" под флагом Панамы стояло в районе порта Тамань

Танкер Magus / Фото: marinetraffic.com

В районе российского порта Тамань произошел трагический инцидент: в ночь на 20 августа капитан танкера "Магус" под флагом Панамы, находящегося в Черном море, запросил медицинскую эвакуацию для двух членов экипажа, которые отравились метиловым спиртом.

Морской спасательный центр в Новороссийске направил спасательный буксир, однако было поздно.

"Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир "Дерзкий", однако в ходе транспортировки мужчина умер", – сказал сотрудник пресс-службы Росморречфлота.

По словам собеседника агентства, оба погибших – граждане Украины, это второй помощник капитана и старший матрос. Всего команда судна составляла 35 человек.

Напомним, это не первый трагический инцидент с украинскими моряками. 15 августа у берегов Камеруна пираты захватили немецкое судно Marmalaita с украинскими моряками на борту. Теперь немецкий судовладелец не идет на контакт и отказывается комментировать похищение украинца.

Напомним, прошлой осенью в территориальных водах Нигерии были похищены 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus.

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