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У Десантно-штурмовых войск – новый командующий: что известно о "киборге" Мойсюке

22 августа, 04:30

Легендарный генерал руководил обороной Донецкого аэропорта

Евгений Мойсюк / Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ

Евгений Мойсюк / Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что новым командующим Десантно-штурмовых войск ВС Украины назначен генерал-майор Евгений Мойсюк.

Глава оборонного ведомства напомнил, что экс-командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант, Герой Украины Михаил Забродский прошел в Верховную Раду, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Министр обороны поблагодарил Забродского за службу и поздравил с назначением Мойсюка. Полторак считает, что опыт последнего позволит развивать и укреплять потенциал Десантно-штурмовых войск, и пожелал командующему ДШВ выдержки, сил и мудрости при принятии решений.

Генерал-майор Евгений Георгиевич Мойсюк (позывные "Призер", "Женя-война") – боевой офицер, "киборг", награжден орденами Богдана Хмельницкого II-й и III-й степеней.

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О 39-летнем Мойсюке также известно, что в 2004-2005 годах проходил службу в составе Украинского миротворческого контингента многонациональных сил в республике Ирак, с октября 2008 года по апрель 2009 года – в составе украинского миротворческого контингента в Косово. В 2012 году был командиром парашютно-десантного батальона 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады в чине подполковника.

Он участвовал в легендарном 470-километровом рейде наших мужественных воинов по тылам врага, с декабря 2014 непосредственно руководил обороной Донецкого аэропорта, а после полного уничтожения противником здания ДАПа – выводом личного состава. Неоднократно лично проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины и сдерживании вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны.

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Фото из открытых источников

В 2014-2018 гг. Мойсюк был командиром 81-й отдельной аэромобильной бригады Высокомобильных десантных войск ВСУ, награжден наручными часами от министра обороны.

5 декабря 2018 года ему было присвоено воинское звание генерал-майора. Мойсюк стал первым военным, который начинал войну в должности комбата и получил звание генерала.

С октября 2018 года по март 2019 возглавлял оперативно-тактическую группировку "Восток" в Операции объединенных сил. Кроме того, он являлся замом командующего Десантно-штурмовых войск.

Напомним, в последние несколько недель в ВСУ состоялось несколько кадровых назначений. Так, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил нового командующего ООС. Объединенные силы возглавил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, а бывший командующий генерал-лейтенант Александр Сырский – возглавил Сухопутные войска Украины, сменив в этой должности генерал-полковника Сергея Попко.

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ВСУ десантники ДШВ Мойсюк

Источник: Сегодня

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