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У экс-главы СНБО Турчинова умерла мать

17 сентября, 11:49

Экс-секретарь СНБО проводил мать в последний путь и отметил, что она жила тихо, но достойно

Фото: turchynov.com

Фото: turchynov.com

У бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова умерла мать Валентина Ивановна. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня (16 сентября – ред.) провел в последнее земное путешествие маму. Она тихо, но достойно жила. Так же она и пошла на небо, в царство света и любви, где нет боли, страданий, грязи и болезней, где нет немощных и плачущих. Всем, чего я достиг в этой жизни, я обязан Богу и моей любимой маме. Тот, кто принял Иисуса Христа, не боится смерти, потому что Христос победил смерть и даровал нам бессмертие. Бессмертие, радость и любовь в его царстве, где мы будем снова вместе", – написал Турчинов.

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Сайт "Сегодня" выражает свои соболезнования Александру Турчинову и его семье.

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Как сообщали новости "Сегодня", в июле умер один из "отцов" Конституции Украины Виктор Мусияка. По неофициальным данным, причиной смерти бывшего народного депутата стал инфаркт.

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Турчинов смерть мать

Источник: Сегодня

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