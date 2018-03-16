У Крысина есть правоохранители – "покровители" – прокурор

Он добавил, что сейчас "покровители" Крысина боятся обнародования той информации, которую он о них знает

Юрий Крысин, фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которого считают организатором "титушек", имеет "покровителей" среди правоохранителей.

Об этом заявил начальник отдела Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Алексей Донской, передает "Громадське".

Он пояснил, что об этом свидетельствуют документы, которые нашли при обыске в машине Крысина.

"Когда мы провели обыск в автомобиле Крысина, то там были обнаружены документы, которые по своей форме и содержанию напоминают оперативные установки – документы, являющиеся результатом или оперативно-розыскной деятельности, или исполнением поручения следователя. Сама эта деятельность включает элементы секретности. Даже следователь-прокурор не всегда может эту следственную оперативную установку получить, а у Крысина она оказалась. Это говорит о наличии у него связей таких серьезных с правоохранительными органами", – рассказал Донской.

Кроме того, он рассказал, что следствие знает о связи Юрия Крысина с нынешним главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко.

"В этом вопросе могу ограничиться только тем, что да, нам известно об их связи. Савченко был допрошен в данном уголовном производстве, что касается Крысина. Но детали к сожалению разглашать не могу", – сказал Донской.

Он добавил, что сейчас "покровители" Крысина боятся обнародования той информации, которую он о них знает.

Как отмечает издание, ссылаясь на представленные в суд документы, Крысин работает директором по развитию компании "Пятый регион".

Сотрудники этой фирмы ранее привлекались к охране фирмы "Авант-Банк". В 2012-2013 годах его председателем правления был Алексей Савченко.

Напомним, суд должен был рассматривать изменение меры пресечения Крысину, однако перенес заседание на 15 марта в связи с отсутствием его адвоката.

Добавим, что на самом же заседании фигурант дела просил перенести рассмотрение, поскольку его адвокат сейчас в Луганской области, а он в его отсутствие не намерен отвечать перед судом.

Защита Крысина, в свою очередь, хочет время на ознакомление с обвинительным актом.

Как известно, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев, а Крысин принимал участие в нападении. Между тем, активисты утверждают, что в прокуратуре располагали целым рядом видеозаписей, которые показывали последовательность и согласованность действий титушек, нападавших на участников Евромайдана вместе с Крысиным и Алиевым, который стрелял в Веремия.

После трехлетнего судебного процесса Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы с отсрочкой приговора на два года.