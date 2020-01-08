У одного из бортпроводников были плохие предчувствия о рейсе в Иран

Бывшая жена Игоря Матькова – бортпроводника разбившегося в Иране украинского самолета, дала комментарий журналистам "Сегодня". Она сказала, что разговаривала с Игорем перед его вылетом в Тегеран.

"И он мне перезвонил уже перед вылетом, из самолета. Понимаете… он боялся туда лететь. Как-то, вот этот Тегеран, там такое происходит…" – рассказала Кристина Александрович о разговоре с Игорем.

В то же время Кристина Александрович сказала, что Игорь Матьков не мог жить без неба.

"Он мечтал быть пилотом. Он ждал, что вот-вот появится шанс, и он будет пилотом. Он просто жил небом", – сказала Кристина.

Напомним имена украинцев, погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ в Иране:

Пилоты:

Владимир Гапоненко

Сергей Хоменко

Алексей Наумкин

Бортпроводники:

Юлия Сологуб

Екатерина Статник

Игорь Матьков

Мария Микитюк

Валерия Овчарук

Денис Лыхно

Пассажиры:

Ольга Кобюк

Алена Малахова

Видео: Reuters

Сообщалось, что авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность. В то же время российские и британские эксперты не исключают возможности теракта на борту воздушного судна, а также удара ракеты .

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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