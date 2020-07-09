У Зеленского обсудили, как искать пропавших без вести на Донбассе

Участники заседания договорились проводить встречи раз в две недели

В Офисе Президента Украины в четверг, 9 июля, состоялось организационное заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных).

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Участники заседания обсудили, в частности, вопрос создания при Кабинете Министров Украины постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести. По словам координатора рабочей группы Николая Колесника, это позволит сформировать реестр пропавших без вести по категориям и решит вопросы деятельности поисковых групп. На заседании этой комиссии должны присутствовать родственники пропавших без вести.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что на заседании правительственного комитета под председательством вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова согласовано постановление правительства о создании и составе Комиссии.

По словам Денисовой, соответствующее решение может быть принято в ближайшее время. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека акцентировала внимание на решении вопроса функционирования секретариата Комиссии.

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Между тем по итогам очередного раунда консультаций Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вечером в среду, 8 июля, украинская сторона в ТКГ вновь подтвердила готовность Киева к обмену пленными в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны. Очередное заседание ТКГ проходило в формате видеоконференции.

Также на заседании обсуждался законопроект "О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины". Этот документ, в частности, регулирует вопросы выплат лицам, освобожденным из плена.

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Михаил Подоляк отметил, что предложения к законопроекту надо проработать при участии представителей профильных министерств и комитетов Верховной Рады.

В свою очередь, Николай Колесник обратил внимание на важность улучшения коммуникации между представителями местной власти и семьями пропавших без вести и пленных, а Сергей Куницын проинформировал участников заседания об указе президента, которым создан Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Также Сергей Куницын предложил создать при областных и районных государственных администрациях консультативные советы по делам ветеранов войны с участием родственников пленных и пропавших без вести.

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Участники заседания договорились проводить встречи раз в две недели с приглашением представителей правительства и парламента. На каждом заседании будет рассматриваться актуальная тема, которая касается деятельности рабочей группы.

Между тем, по итогам очередного раунда консультаций Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вечером в среду, 8 июля, украинская сторона в ТКГ вновь подтвердила готовность Киева к обмену пленными в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны. Очередное заседание ТКГ проходило в формате видеоконференции.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 апреля на КПВВ "Майорск", что под Горловкой, удерживаемыми лицами менялись украинская сторона с боевиками "ДНР". В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам). Видео обмена пленными.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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