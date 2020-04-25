У Зеленского объяснили задержание в Крыму "украинских диверсантов"

Задержание украинца в оккупированном Крыму, которого российские силовики уже называют "диверсантом", было зеркальным ответом на задержание в Киеве генерала СБУ, работавшего на ФСБ. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

Россия продолжает практику захватов жителей полуострова и "вешает" на них "террористическую деятельность". Но в Украине считают, что новые задержания были неслучайными.

"Это очередная провокация российских оккупантов и зеркальный ответ на то громкое задержание в Киеве за день до того. Помните, задержали человека, которого обвиняют в сотрудничестве с ФСБ РФ? Реальным представляется, что задержание двух человек, мужчины и якобы военнослужащей ВС РФ, которые якобы передавали информацию Украине, является зеркальным ответом на то, что произошло в Киеве", – сказал Кориневич.

Читайте полный текст интервью с постпредом президента Антоном Кориневичем: "Политика России в Крыму – системное военное преступление".

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Как сообщали новости "Сегодня", ФСБ России сообщила о задержании в Крыму "агентурной группы" Главного управления разведки МО Украины. Как утверждает ФСБ, в состав группы входила женщина-военнослужащий ВС РФ, которая якобы передавала сведения, содержащие государственную тайну, украинской стороне в 2017-2018 годах. А также гражданин Украины, который якобы работал на украинскую военную разведку.

Отмечается, что в отношении задержанных следственным управлением ФСБ России начаты уголовные производства о государственной измене и шпионаже. Гражданин Украины взят под стражу и сразу после ареста был этапирован в московский СИЗО "Лефортово". Женщине, с учетом наличия у нее несовершеннолетних детей, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, за день до задержания "диверсантов" на полуострове, в Киеве был задержан генерал СБУ Валерий Шайтанов, работавший на ФСБ. Как утверждает следствие, он, среди прочего, планировал убийство добровольца Адам Осмаева. В СБУ уже назвали это разоблачение крупнейшим в истории Украины.

Видео: СБУ

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