У Зеленского просят терпения: "Ни одна война не прекращалась мгновенно"

В мире сейчас около 50 зон активных военных действий, говорит Юлия Мендель

На Донбассе с полуночи 27 июля продолжается новый режим прекращения огня , во время которого со стороны противника были провокации – взрывы мин, полеты беспилотников и единичные неприцельные обстрелы. Однако за эту неделю украинская армия показала себя мудрой.

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Об этом пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель пишет на своей странице в Facebook.

"Если с той стороны провоцируют на конфликт, а значит – и срыв шаткого режима прекращения огня, а из этого не дают себя провоцировать – это проявление мудрости и приверженности миру. НИ ОДИН украинский воин ни был убит и ранен за эту неделю! НИ ОДИН! И это – главное", – пишет Мендель.

Она напомнила, что в мире сейчас около 50 зон активных военных действий: "А в истории мира их были тысячи. Ни одна война не прекращалась мгновенно, и обычно единичные провокации во время попыток примирения продолжаются месяц, а то и два".

"Конечно, всем нам хотелось бы идеального примирения: когда мир идеализируется, а справедливость побеждает. Но на утоление человеческих эмоций, на упрочение новых условий требуется время. Устойчивость – это то, что дополняет мудрость наших воинов", – подчеркнула пресс-секретарь.

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"Штаб ООС не устает повторять: к настоящим боевым действиям, защите территорий и людей готовы ежесекундно. Никто не обвинит украинскую армию в трусости. Она крепко и уверенно держит контроль и готова к действиям. Сила – это то, что характеризует наших воинов", – говорит Мендель.

"Тот, кто воевал за свою землю, за своих родителей, любимых и детей, лучше других знает цену мира. Сейчас – время для поддержки и благодарности за то, что каким бы шатким ни было это прекращение огня, за всю неделю война не унесла ни одного нашего воина" – резюмировала пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, в СНБО объяснили, чем новое прекращение огня отличается от прежних перемирий на Донбассе .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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