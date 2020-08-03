Семь дней без потерь: чем новое прекращение огня отличается от прежних перемирий на Донбассе

До объявления перемирия боевики 16-18 раз в день обстреливали позиции ВСУ

Введенный с полуночи 27 июля новый режим прекращения огня на Донбассе отличается от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и др. перемирий отсутствием обстрелов из тяжелого оружия.

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Об этом Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

По данным Главного ситуационного центра при СНБО, режим прекращения огня на Донбассе выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

В отличие от предыдущих и многих других объявленных приостановок огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь, говорится в сообщении.

Сбор, накопление и обработка информации о ситуации в зоне ООС обеспечивает программно-аппаратный комплекс СОТА, позволяющий проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны.

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По данным СОТА, до объявления перемирия ежедневные обстрелы достигали 16-18, подавляющее большинство из них велось прицельно с применением тяжелого вооружения – артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов и снайперского оружия. Еженедельные потери военнослужащих ВСУ составляли два-три погибших и шесть-восемь раненых. Аналогичные потери несли и оккупационные группировки, напомнили в СНБО.

Сайт "Сегодня" сообщал, что за прошлые сутки, 2 августа, боевики на Донбассе дважды открывали огонь .

А 1 августа на линии соприкосновения зафиксировали три нарушения режима тишины , правда, все обстрелы были неприцельными.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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