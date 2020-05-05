У Зеленского рассказали, как удалось "сбить" цены на маски

Цены на маски в аптеках удалось снизить благодаря сотрудничеству государства с частными компаниями. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель главы Офиса президента, секретарь координационного совета по вопросам COVID-19 Кирилл Тимошенко, который ранее заявил, что Украина прошла кризисный этап с поставкой медсредств, передает пресс-служба Офиса президента.

"Обычные трехслойные маски, которых у нас на тот момент в аптеках практически не было. А если были, то их цена была 20 или 25 гривен ... И вот они (коммерческие компании. – Ред.) к нам обратились: "Можете ли вы нам предоставить возможность летать из Китая?" Потому что фактически из Китая никаких поставок невозможно делать или же они были очень дороги. Мы им предоставили такую возможность, соединили их напрямую с авиакомпаниями, и они за свои грузы – за маски, которые они привозили, – оплачивали самолеты сами", – рассказал Кирилл Тимошенко.

Благодаря этому, по его словам, за две-три недели удалось снизить цену масок в аптеках с 20-25 гривен до 8-10 гривен.

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"То есть фактически тем, что мы позволили коммерческим компаниям привозить маски, мы снизили цену, которая была, и наполнили украинский рынок масками", – добавил заместитель руководителя Офиса президента.

Напомним, 30 апреля в международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Китая, который доставил 400 тыс. респираторов и 50 тыс. защитных щитков для украинских врачей. Это был последний рейс из "воздушного моста", который организовал Офис президента для обеспечения потребностей Украины в средствах индивидуальной защиты и медикаментах. Всего было отправлено более 25 самолетов.

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