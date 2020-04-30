В Украину из Китая прибыл самолет с медгрузом: что привезли

В дальнейшем всеми закупками будут заниматься в Министерстве здравоохранения

В Украину продолжают поступать средства защиты для медиков. В Международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Китая, который доставил 400 тыс. респираторов и 50 тыс. защитных щитков для украинских врачей. Это последний рейс из "воздушного моста", который организовал Офис президента для обеспечения потребностей Украины в средствах индивидуальной защиты и медикаментах. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба ОП.

"Всего было отправлено более 25 самолетов, которые привезли грузы для Украины", - сказал он.

По словам Кирилла Тимошенко, эти, в частности, грузы, закупал Офис президента на средства благотворительных фондов.

Реклама

"Это средства защиты для наших врачей. Они сразу доставляются, и сегодня будут доставлены в регионы Украины. Это респираторы, защитные очки и т.д.", – отметил он.

Читайте также: Медикам предлагали купить "костюмы маляра": Степанов ответил на обвинения

Он сообщил, что Офис президента уже выполнил главную задачу – преодолеть кризис с нехваткой средств защиты в украинских больницах. В дальнейшем всеми закупками будут заниматься в Министерстве здравоохранения.

В тренде В мае будет два периода ливней: когда Украину начнет заливать

Реклама

Он отметил, что в Китае и Южной Корее закупали, в частности, ПЦР-тесты, пока в Украине не наладили собственное производство этих систем.

Заместитель руководителя Офиса президента анонсировал публикации на следующей неделе детального отчета о работе благотворительных фондов, в котором будет показано, на что тратились деньги. Ведь среди расходов не только закупка средств защиты, но и ремонт аппаратов ИВЛ, которые есть в Украине.

Ранее сообщалось, что медики, которые лечат пациентов с COVID-19, получат 300% надбавки к зарплате. Такое решение принял Кабинет министров Украины. На это выделили 15,7 млрд грн, которых должно хватить на три месяца – до конца июня.

Согласно последним данным, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 238 человек, умер 261 человек.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама