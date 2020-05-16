У Зеленского рассказали про коронавирусные рекорды Украины

Пока не все врачи получили положенные надбавки за март

Четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам, которые лечат пациентов с COVID-19. Об этом на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, в Николаевской области в марте не фиксировали ни одного больного COVID-19, а Черновицкая область, где распространение болезни было наибольшим, потребует дофинансирования.

По словам министра, остальные регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.

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"Рад, что процесс движется. Уже получил положительные отзывы медиков, которые получили надбавки. Этот процесс идет быстро, когда налажено сотрудничество Кабинета Министров и местной власти. На Херсонщине все выплаты завершили на прошлой неделе, среди лидеров – и Днепропетровщина, и Львовщина. В то же время Волынь, Луганщина, Ровенщина и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", – сказал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в данное время больницы заключают договоры с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с больными COVID-19 за апрель.

На сегодня в Украине установлено два рекорда – по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, и тех, кто выздоровел: 528 и 433 человека соответственно.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 мая

Отдельное внимание уделили ситуации со вспышкой болезни в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве. Там COVID-19 подтвердили у 81 человека, 53 из которых – воспитанницы учреждения.

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Владимиру Зеленскому сообщили, что были мгновенно приняты необходимые меры для ухода за больными и недопущения распространения инфекции.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 17 858 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4 906 человек, умерли 497 человек.

Ранее ученые дали прогноз, когда эпидемия COVID-19 пойдет в Украине на спад.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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