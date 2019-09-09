У Зеленского рассказали, сколько еще украинцев удерживает Россия

По словам Ермака, крымские татары, которые были задержаны в аннексированном Крыму, тоже включены в процесс

Россия удерживает еще несколько сотен украинцев. Об этом сообщил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу по обмену пленными, передает "Украинская правда".

"Окончательной цифры нет. Но это несколько сотен человек", - сказал он.

По словам Ермака, крымские татары, которые были задержаны в аннексированном Крыму, тоже включены в процесс.

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"Мы говорим обо всех гражданах Украины. А вы знаете, что для нас Крым – это Украина", – подчеркнул помощник Зеленского.

На вопрос о том, есть ли точный список тех, кто остается в плену, он ответил: "Мы каждый день над этим работаем, безусловно".

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Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Россия блокирует тему Крыма в любых переговорах об освобождении политзаключенных.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемых лиц. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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