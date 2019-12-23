Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,85

Убит в перестрелке с боевиками: имя и фото погибшего бойца ВСУ

23 декабря, 13:30

Погибший боец был водителем-механиком БМП

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

На Донбассе ВСУ продолжают нести потери. В воскресенье на фронте во время перестрелки с боевиками погиб боец 93-й бригады "Холодный яр" с позывным "Маяк". Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

"Вчера (22 декабря) вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады "Холодный яр" – солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения. Он умер во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции", – сообщили военные.

В бригаде рассказали, что погибший боец был механиком-водителем (боевой машины пехоты).

"Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали – сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря", – говорят про бойца его сослуживцы.

Реклама

Соловьев родом из Каменского, жил в Днепре. В Вооруженные силы пришел в сентябре 2018-го. К 93-й бригаде присоединился уже в Донецкой области, воевал в Верхнеторецком. У него осталась одна мать.

В тренде
Инфраструктура света: Чего не хватает энергосистеме Украины

Как сообщали новости "Сегодня", 22 декабря боевики восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс боец 93 бригада

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видео
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видеоУкраина
Месяц закону об автокреслах: водители нашли уловку, но оштрафованных уже десятки
Месяц закону об автокреслах: водители нашли уловку, но оштрафованных уже десяткиАвто
У нас остались считанные годы: погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых
У нас остались считанные годы: погодная аномалия в Украине взбудоражила ученыхУкраина
Это компромисс: экономист о газовых переговорах с Россией
Это компромисс: экономист о газовых переговорах с РоссиейЭкономика
Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну
Украинцы могут ездить без виз еще в одну странуПолитика
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в понедельник
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в понедельникУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...