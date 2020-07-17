Убийцы танков и беспилотников: в Украине созданы новые реактивные ракеты

В Украине не только разрабатывают бомбы для отечественных беспилотников, но и создали реактивные ракеты для уничтожения вражеских БПЛА, а также наземных бронированных целей.
Об этом сообщает "Укроборонпром".
Неуправляемый реактивный снаряд PC-80 имеет кумулятивно-осколочную боевую часть и предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей. Эти ракеты могут применяться не только для комплектации авиации или наземных платформ, а также на десантно-штурмовых катерах. Благодаря увеличению веса боевой части с 3,6 до 4,6 кг, ракета может пробивать 400 мм брони при дальности запуска в 1,2 – 4 километра.
Кроме того, данная модификация разработана для борьбы с БПЛА в составе зенитно-ракетных комплексов. Боеприпас оснащается пучкового-осколочной боевой частью с программируемым подрывателем и позволяет осуществлять подрыв ракеты непосредственно в воздухе в нескольких метрах от цели. Дальность поражения воздушных целей – до 4 км.
"Сейчас РС-80 уже прошел полный цикл испытаний, в том числе, государственных и поставлен на вооружение. Продолжается изготовление первой партии изделий на заказ Минобороны", – заявили в "Укроборонпроме".
Характеристики (две модификации):
- калибр – 80 мм;
- длина – 1528-1542 мм (1590-1600 мм);
- стартовая масса ракеты – 12,15 кг;
- масса боевой части – 4,6 кг;
- масса взрывчатого вещества – 0,9 кг (1,1 кг);
- толщина пробивной брони – до 430 мм;
- дальность пуска – 1300-5000 м;
- максимальная скорость ракеты – 625 м/с.
Как сообщали новости "Сегодня", ВМС примут на вооружение комплексы "Нептун" в 2021 году. Запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов.
Смотрите на видео, как крылатая ракета поражает цель в море:
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