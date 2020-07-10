В Украине разрабатывают новые бомбы для беспилотников (фото)

Авиабомбу можно будет применять с различных беспилотных летательных аппаратов

Компания "Спецоборонмаш", которая ранее произвела термобарические гранаты для ВСУ, теперь разрабатывает новые средства поражения для применения с беспилотников. Как сообщает Defense Express, предприятие уже завершило разработку одного из таких образцов – неуправляемой авиационной бомбы, испытания которой начнутся в ближайшее время.

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"Вес бомбы – 4,2 кг, длина – около 45 см, боевая часть – осколочно-фугасная с кумулятивным эффектом. Взрыватель БЧ имеет различные режимы подрыва – над поверхностью, на поверхности или после погружения. Диаметр бомбы по боевой части – 80 мм, а диаметр в зоне кольцевого стабилизатора – 110 мм. На одной из сторон боеприпаса размещен разъем датчика схода бомбы с исполнительным механизмом для отделения от носителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что условия использования боеприпаса зависят от ряда факторов: высоты и скорости полета беспилотника, метеорологических условий при применении и тому подобное. Алгоритмы применения бомбы формирует баллистический вычислитель, адаптированный под тактико-технические характеристики и возможности носителя.

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Малогабаритную авиабомбу можно применять с различных беспилотных летательных аппаратов – как вертолетного, так и самолетоподобного типа. При этом разработчики не называют компанию, которая представляет свой авианоситель и является главным или потенциальным партнером в работе над новым средством поражения.

Подробные возможности новой бомбы станут известны после завершения цикла заводских испытаний. После этого новое средство поражения представят военным для предварительного практического оценивания и дальнейшего формирования тактико-технического задания.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как в Украине разработали специальное ружье против беспилотников. Подробнее об этом узнавайте из видеосюжета:

Видео: facebook.com/UkrainianLandForces

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